Раванелли: «Ахмат» – одна из лучших команд России, мы сможем добиться хорошего результата в этом сезоне»

Новичок «Ахмата» Раванелли поделился впечатлениями от перехода в грозненский клуб. 19-летний бразилец подчеркнул, что его команда способна добиться хорошего результата в нынешнем сезоне.

«На данном этапе нам было важно быстрее адаптироваться, и могу сказать, что все проходит успешно. У меня уже появились любимые места в Грозном, где я бываю.

Мне очень нравится, что у нас дружный коллектив. Здесь каждый готов помочь друг другу. Вообще все на высшем уровне. Много помогает мне и другим бразильцам наш переводчик. Здесь очень здорово, это облегчает нам адаптацию.

Что касается российского футбола, то здесь играют быстро. В Бразилии больше пауз в игре. Лига очень сильная, и наша команда – одна из лучших. Думаю, мы можем добиться хорошего результата в этом сезоне.

Я всегда готов помочь команде, в этом моя цель и задача. Конечно, хотелось бы чаще выходить на поле в стартовом составе, но его определяет тренер и мы принимаем это решение. Каждый из нас работает на команду», – сказал Раванелли.