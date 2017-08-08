Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раванелли: «Ахмат» – одна из лучших команд России, мы сможем добиться хорошего результата в этом сезоне»

    Новичок «Ахмата» Раванелли поделился впечатлениями от перехода в грозненский клуб. 19-летний бразилец подчеркнул, что его команда способна добиться хорошего результата в нынешнем сезоне.

    «На данном этапе нам было важно быстрее адаптироваться, и могу сказать, что все проходит успешно. У меня уже появились любимые места в Грозном, где я бываю.

    Мне очень нравится, что у нас дружный коллектив. Здесь каждый готов помочь друг другу. Вообще все на высшем уровне. Много помогает мне и другим бразильцам наш переводчик. Здесь очень здорово, это облегчает нам адаптацию.

    Что касается российского футбола, то здесь играют быстро. В Бразилии больше пауз в игре. Лига очень сильная, и наша команда – одна из лучших. Думаю, мы можем добиться хорошего результата в этом сезоне.

    Я всегда готов помочь команде, в этом моя цель и задача. Конечно, хотелось бы чаще выходить на поле в стартовом составе, но его определяет тренер и мы принимаем это решение. Каждый из нас работает на команду», – сказал Раванелли.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 августа 2017, 09:30

      Ну Посмотрим что в матчах с лидерами покажете.. Настрой на еврокубки судя по всему серьезный в этом году. Самая лучшая находка у терека это конечно тренер..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 августа 2017, 01:40

      удачи тебе и клубу Раванелли!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 августа 2017, 00:15

      Одна из лучших команд ??? Я наверное что то в жизни пропустил . У нас что не день то сплошные лозунги о величие каких то команд . А хочется просто смотреть сильный чемпионат с отличным футболом а не слушать бред как комментаторов так и некоторых футболистов .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > ВЛАДИВОСТОК 9 августа 2017, 01:23

      Таблицу посмотри

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Борз-95 9 августа 2017, 02:15

      А что в таблице то ??? Уже два тура до конца чемпионата ??? Ваш клуб обычный середняк и не надо тут умничать...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Борз-95 9 августа 2017, 02:23

      А писать , ПОСМОТРИ.......будешь своему отцу ........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > ВЛАДИВОСТОК 9 августа 2017, 05:44

      А ты своего то хоть знаешь? Или он у тебя "лётчик"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > ВЛАДИВОСТОК 9 августа 2017, 17:11

      У нас ко всем обращаются на ты,и это совсем не унижение достоинства.Я и имел ввиду что команда одна из лучших на данный момент,что будет за два тура,тогда и посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 августа 2017, 00:03

      Страна лозунгов и тезисов. Так и хочется сказать -"А когда по другому было?". Ахмат всю жизнь в тройке был.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11