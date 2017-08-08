Агент Ригони сообщил, что игрок ждет окончательного ответа от «Зенита»

Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщил, что с «Зенитом» достигнуты все договоренности по трансферу 24-летнего игрока. По его словам, осталось дождаться окончательного решения петербургского клуба.

Напомним, сегодня сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с хавбеком Матиасом Краневиттером.

«Мы ждем бумаг из «Зенита». С нашей стороны все в порядке: с футболистом все согласовано, «Индепендьенте» тоже одобрил условия трансфера. Теперь слово за петербургским клубом, за Константином Сарсанией, у него надо спрашивать, каким будет ответ», – сказал Ольер.

В прошлом сезоне Ригони принял участие в 28 матчах, записав в свой актив восемь мячей и одну голевую передачу.