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    Агент Ригони сообщил, что игрок ждет окончательного ответа от «Зенита»

    Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщил, что с «Зенитом» достигнуты все договоренности по трансферу 24-летнего игрока. По его словам, осталось дождаться окончательного решения петербургского клуба.

    Напомним, сегодня сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с хавбеком Матиасом Краневиттером.

    «Мы ждем бумаг из «Зенита». С нашей стороны все в порядке: с футболистом все согласовано, «Индепендьенте» тоже одобрил условия трансфера. Теперь слово за петербургским клубом, за Константином Сарсанией, у него надо спрашивать, каким будет ответ», – сказал Ольер.

    В прошлом сезоне Ригони принял участие в 28 матчах, записав в свой актив восемь мячей и одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 18:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 9 августа 2017, 11:06

      Подождет. У Зенита аргов перебор.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 августа 2017, 19:59

      какой кошмар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +214

      huntelaar25 8 августа 2017, 19:23

      Хорошо бы ещё защитника взять, чтобы потом Нету сбагрить! Пусть где-нибудь в другом клубе косячит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 8 августа 2017, 18:42

      перебор легионером тоже не есть хорошо, все хотят играть, но так не получится, соответственно будет много недовольных, хотя игрок стоящий

      0
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      ...
      Рейтинг: +67288

      portero > platinum93 8 августа 2017, 19:21

      ротация конкуренция , травмы будут у кого то спад, плюс в ЛЕ нет лимита на решающие матчи можно ставить того кто лучше на данный момент.
      так что лишними не будут еще два три игрока..

      1
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > platinum93 8 августа 2017, 19:27

      Лимит изменят после чм

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 8 августа 2017, 18:32

      С этим как-то всё тянется..ага.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 августа 2017, 18:21

      надо брать.
      а то уже третью неделю всё готово, а игрока нет...

      5
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > BAIv 8 августа 2017, 21:31

      с Маноласом тоже типа всё было договорено,даже медосмотр назначен.а каков итог?

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