Источник: «Спартак» договорился с «Валенсией» о переходе Гарая

«Спартак» достиг договоренности с «Валенсией» о трансфере экс-защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая.

Ранее появилась информация, что красно-белые готовы заплатить за 30-летнего игрока более 20 миллионов евро. Кроме того, сообщалось, что сам аргентинец не прочь вернуться в РФПЛ.

В минувшем сезоне Гарай провел за оранжевых 28 матчей и забил три гола. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.