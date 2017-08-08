Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Спартак» договорился с «Валенсией» о переходе Гарая

    «Спартак» достиг договоренности с «Валенсией» о трансфере экс-защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая.

    Ранее появилась информация, что красно-белые готовы заплатить за 30-летнего игрока более 20 миллионов евро. Кроме того, сообщалось, что сам аргентинец не прочь вернуться в РФПЛ.

    В минувшем сезоне Гарай провел за оранжевых 28 матчей и забил три гола. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 19:57

      Не 30, а 31 через пару месяцев. В целом, защитник очень высокого класса. Дороговато с учетом возраста, но брать можно. Иначе беда совсем с обороной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2017, 18:48

      Очень даже неплохо. Для защитника нормальный возраст.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 8 августа 2017, 18:29

      Было бы не плохо, но... 1. он староват и 2. слабо вериться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 августа 2017, 18:02

      Если срастётся - это реальное усиление защиты, чего как раз не хватает Спартачам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 августа 2017, 17:19

      Скандалы, Интриги, Расследования ... Федун психанул после разгрома от Зенита 5:1, и тоже начал скупать аргентинцев! С Гараем договорились, кто следущий?!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 8 августа 2017, 15:46

      Ребров, Глушаков, Комбаров, Самедов, Луис Адриано, Гарай - что общего? Это лига для тех, кому за 30. При всем уважении к перечисленным людям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 августа 2017, 15:43

      Если все получится, будет отличный вариант лет на пять.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 августа 2017, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вот полетело народное бабло ! На "народную" команду деньги бабушек...

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Zubo 8 августа 2017, 16:20

      Ты ничего не перепутал? Назови мне хоть одного спонсора Спартака, который является госкомпанией или имеет хотя бы долю государственного капитала.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Andrey160268 8 августа 2017, 17:21

      Не заводитесь вы))) Пошутил человек))) А вообще можно я Вас спрошу? Господин Федун, выкупивший в 2003 году если не ошибаюсь акции ФК Спартак и имеющий состояние по оценкам около 6,3 млрд. долл США, заработал не на государстве нашем? Являясь вице-президентом компании ЛУКОЙЛ, которая добывает российскую нефть и газ и является 2-3 компанией в РФ по добыче и продажам? Это не государственные деньги там? Ах да, простите контрольным пакетом ПАО Газпром владеет РФ, а контрольным пакетом ЛУКОЙЛа (порядка 62%) владеет Bank of Ney York (если ничего не изменилось)... В 1994 году по хитрому был приватизирован, по сути отжат у государства в смутное время и в 2004 году (опять же если не ошибаюсь) последние 7% акций принадлежавшие РФ были проданы американской компании...Т.е. по сути это просто ранее хитро украденная госкомпания, которая теперь с наших запасов нефти и газа обогащает США. И деньги с наших ресурсов уходят в США! Ну это же не важно видимо! Самое главное зло в стране это Газпром!!! Который обирает всех и бабушек особенно... а бензин у нас как в Ираке... по 20 копеек за литр... ЛУКОЙЛ нас не обирает... Хватит вам уже плеваться в сторону Газпрома. ЛУКОЙЛ много спорт центров, бассейнов и тп по стране построил? Вы сначала разберитесь, а потом пишите мужчина! Ничего личного))) Без обид)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 17:36

      ты забыл один нюанс))) газпром все местораждения нефти и газа получает на халяву от государства)). получаеться : получил бесплатно --добыл и продал обратно))) конечно какая прибыль) это и есть народные деньги! а лукойл за каждое местораждение платит и причем не малые деньги --чтоб добыть - и продать))). и вот тебе и разница))) лукойл платить свои деньги и продает это естественный бизнес) , а у газпрома еще раз повторяю он месторождения получает на халяву , потом продает в три дорого для населения )) и тратить бабки народа на витселей и халков)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Snerg 8 августа 2017, 17:42

      Вы в Газпроме работаете? Знаете такой инсайд? А может просто есть неосвоенные территории, которые за свой счет Газпром осваивает? А ЛУКОЙЛ сидит на насиженных уже тут давно. Да, они вкладывают в проекты, но где, в Ираке, США и т.д. А это инвестирование других государств, рабочие места и т.п. А вы знаете, что такое приток инвестиций в страну? и как зависит от этого экономика страны? Вы лично газом дома пользуетесь? Сколько тратите? У меня у родителей газ в частном доме и они как то не возмущаются (хотя они не в СПБ живут). А цены на газ, свет, воду и т.п. растут не быстрее чем на продукты в этой стране. А я уверен, у вас как нормального россиянина 50-70% денег уходит на еду, а не на газ...К сожалению это реалии экономики РФ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Zubo 8 августа 2017, 17:49

      пёрнул мозгом? ну бывает,убогим всё дозволено)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > Zubo 8 августа 2017, 18:06

      Народное это Газпром,,а Лукойл полностью частная компания

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > zlobny_zenitos 9 августа 2017, 18:27

      Да ты пойми лукойлу даже за неосвоенные прийдеться платить. а государство естественно как всегда загнет цену поэтому , он и ищет где подешевле! а Газпрому в любом случае на халяву! эти хоть элементарные вещи пойми)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 августа 2017, 15:39

      Постоянный защитник сборной, что же у него с Валенсией не пошло?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 августа 2017, 15:33

      На него Юве глаз ложил и не сговорились, а тут Спартак, сумневаюсь я.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11