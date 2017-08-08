«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, увеличив сумму отступных в полтора раза

«Атлетико» намерен продлить контракт с голкипером Яном Облаком, увеличив при этом сумму отступных. В настоящее время она составляет 100 миллионов евро, а само соглашение рассчитано до июля 2021 года. Однако в мадридском клубе считают, что данной суммы может быть недостаточно для того, чтобы удержать 24-летнего вратаря, так как «ПСЖ» уже выразил желание заплатить требуемые 100 миллионов за трансфер словенца.

Ожидается, что «матрасники» по новому договору повысят сумму выкупа до 150 миллионов.

В прошлом розыгрыше Примеры Облак провел 30 поединков, пропустив 21 мяч.