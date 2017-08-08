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    Зидан: «Самое важное, что Роналду здесь с нами»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» рассказал, в какой форме находится нападающий Криштиану Роналду.

    «Как всегда происходит много вещей, много шума, но он спокоен. То, что я заметил, форма, в которой он находится, – такая же как и в день финала Лиги чемпионов, который был два месяца назад. Вот что меня интересует.

    Отдых? Мы ничего не можем с этим поделать, но Роналду с нами и это очень важно. Сегодня вы увидите, сыграет он или нет. Важно то, что он здесь с нами», – сказал Зидан.

    Поединок «Реал» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    08.08.2017 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 августа 2017, 18:57

      Вроде говорили, что не будет играть, т.к. недавно вышел с отдыха.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 августа 2017, 12:52

      списываает по тихоньку , чтоль его?

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 августа 2017, 12:38

      Что значит сыграет или нет...?

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