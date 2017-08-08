Зидан: «Самое важное, что Роналду здесь с нами»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» рассказал, в какой форме находится нападающий Криштиану Роналду.

«Как всегда происходит много вещей, много шума, но он спокоен. То, что я заметил, форма, в которой он находится, – такая же как и в день финала Лиги чемпионов, который был два месяца назад. Вот что меня интересует.

Отдых? Мы ничего не можем с этим поделать, но Роналду с нами и это очень важно. Сегодня вы увидите, сыграет он или нет. Важно то, что он здесь с нами», – сказал Зидан.

Поединок «Реал» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени.