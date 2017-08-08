Каррагер: «Коутиньо будет рано или поздно играть в «Барселоне»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что рано или поздно трансфер хавбека Филиппе Коутиньо в «Барселону» состоится.

«Не думаю, что в ближайшее время он уйдет. Но вряд ли кто-то смог отказаться от желания оказаться в «Барселоне». Уверен, что рано или поздно это произойдет.

Коутиньо будет играть в «Барселоне». И в этом нет ничего плохого. Это нормально», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» получил предложение на сумму в 120 миллионов евро.