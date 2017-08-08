Кечинов доволен трансферной активностью «Зенита»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов сравнил деятельность на трансферном рынке этим летом «Зенита» и красно-белых. Он отметил мощное укрепление команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» очень активно поработал на трансферном рынке. Все новички очень высокого уровня, что и отражается на результатах команды. Особенно выделяются аргентинцы – Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

«Спартак» не стал сильно перетряхивать состав после чемпионского сезона. Это логично, но под Лигу чемпионов красно-белым необходимо усиление. Если Марио Пашалич сумеет достойно заменить Романа Зобнина, то красно-белым нужен еще один качественный футболист в группу атаки», – заявил Кечинов.

«Зенит» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.