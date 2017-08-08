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    Кечинов доволен трансферной активностью «Зенита»

    Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов сравнил деятельность на трансферном рынке этим летом «Зенита» и красно-белых. Он отметил мощное укрепление команды из Санкт-Петербурга.

    «Зенит» очень активно поработал на трансферном рынке. Все новички очень высокого уровня, что и отражается на результатах команды. Особенно выделяются аргентинцы – Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

    «Спартак» не стал сильно перетряхивать состав после чемпионского сезона. Это логично, но под Лигу чемпионов красно-белым необходимо усиление. Если Марио Пашалич сумеет достойно заменить Романа Зобнина, то красно-белым нужен еще один качественный футболист в группу атаки», – заявил Кечинов.

    «Зенит» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Известия

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    08.08.2017 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 августа 2017, 12:40

      трансферы с прошлым годом - небо и земля!... если будут играть как со спартаком - задел будет огромный

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 11:16

      Только Гарая не покупайте, пожалуйста...я не переживу))))

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 11:15

      Спасибо, за хорошую оценку нам, Сарсания умеет работать, при наличии денег. Согласен с оценкой по Спартаку, но все таки я бы еще подумал про двух защитников, одного центрального и одного флангового... Джикия с Таски могут морально не вытянуть и РФПЛ и ЛЧ...особенно Джикия мне кажется, ему 23 года... может поплыть... А России нужно, что бы все наши команды в Европе играли достойно.

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      Рейтинг: +161

      adekvat 8 августа 2017, 10:06

      Спартак в опе, что и следовало ожидать.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2017, 08:38

      а в группу защиты им ничего не надо? как с такими защитниками играть в ЛЧ, если Зенит их обувает по 5 раз то что будет с такими грандами как Ювентус или Реал или МЮ, тогда вообще кричи караул!

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      Рейтинг: +3460

      acor94 > Garrincha58 8 августа 2017, 09:03

      Кстати ни Реал, ни Юве, ни МЮ Спартаку не попадется, так как они либо победители своих чемпионатов, либо обладатель ЛЕ и находятся в одной корзине со Спартаком.

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