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Кечинов доволен трансферной активностью «Зенита»

8 августа 2017, 07:54
6

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов сравнил деятельность на трансферном рынке этим летом «Зенита» и красно-белых. Он отметил мощное укрепление команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» очень активно поработал на трансферном рынке. Все новички очень высокого уровня, что и отражается на результатах команды. Особенно выделяются аргентинцы – Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

«Спартак» не стал сильно перетряхивать состав после чемпионского сезона. Это логично, но под Лигу чемпионов красно-белым необходимо усиление. Если Марио Пашалич сумеет достойно заменить Романа Зобнина, то красно-белым нужен еще один качественный футболист в группу атаки», – заявил Кечинов.

«Зенит» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кечинов Валерий Паредес Леандро Пашалич Марио Дриусси Себастьян
Комментарии (6)
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Garrincha58
1502170701
а в группу защиты им ничего не надо? как с такими защитниками играть в ЛЧ, если Зенит их обувает по 5 раз то что будет с такими грандами как Ювентус или Реал или МЮ, тогда вообще кричи караул!
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adekvat
1502175992
Спартак в опе, что и следовало ожидать.
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zlobny_zenitos
1502180111
Спасибо, за хорошую оценку нам, Сарсания умеет работать, при наличии денег. Согласен с оценкой по Спартаку, но все таки я бы еще подумал про двух защитников, одного центрального и одного флангового... Джикия с Таски могут морально не вытянуть и РФПЛ и ЛЧ...особенно Джикия мне кажется, ему 23 года... может поплыть... А России нужно, что бы все наши команды в Европе играли достойно.
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zlobny_zenitos
1502180174
Только Гарая не покупайте, пожалуйста...я не переживу))))
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Аид666
1502185227
трансферы с прошлым годом - небо и земля!... если будут играть как со спартаком - задел будет огромный
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