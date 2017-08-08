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    Тарханов: «Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм!»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остается уверенным в том, что арбитр матча с «Краснодаром» Алексей Николаев ошибся при назначении пенальти в ворота его команды. Напомним, что удар был назначен на четвертой добавленной минуте встречи.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» закончился со счетом 1:1. Команда из Екатеринбурга на старте чемпионата набрала шесть очков, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    – Алексей Николаев говорит, что по-прежнему убежден: пенальти в конце встречи был. Вы пересматривали эпизод еще раз?

    – 100 раз смотрел. Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм! Все кто смотрел, говорят, что не было, а судьи, конечно, будут защищать друг друга.

    – Также рефери аргументирует, что ваши футболисты согласились с его решение и признали, что пенальти был. Вы обсуждали этот эпизод в раздевалке?

    – Ерунду пусть не говорит. Вся команда была возмущена. Кто согласился? У нас просто дисциплинированные футболисты, они не ругаются. А так – все были возмущены, откуда там пенальти, вы что?

    – Николаев говорит, что ваши слова «От таких судей нужно избавляться» должен рассмотреть комитет по этике. Готовы к такому повороту?

    – Николаев может говорить все. Также Еськов убил нас в Питере – ни за что удалил игрока. Вся страна говорит, что не было удаления, а судья говорит, что было. У меня сын судья, я ругаюсь с ним. Даже если судья не прав, он все равно говорит, что судья прав.

    – То есть, вы не отказываетесь от этих слов?

    – Готов пойти на комитет по этике и разобраться. От слов своих, конечно, не отказываюсь, потому что судить надо всегда правильно и честно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      drago922 9 августа 2017, 18:04

      уважаю Тарханова !!!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 8 августа 2017, 13:51

      Все эти разговоры пустой трёп, если бы такой пенальти поставили в ворота Краснодара, он бы не возмущался и не говорил так про судью..... пусть и дальше голосуют и выбирают Мутко в президенты РФС, сами виноваты а теперь возмущаются, то лимит мешает, то судьи не правильно судят... Как Мутко сказал так и судят.....

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 8 августа 2017, 13:07

      А в прошлом году не соглашались и всех поудаляли, что за ....

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 августа 2017, 13:03

      Арбитр был прав – пенальти назначен за нарушение правил.Комитет разберется,кто прав или нет!Подождем решения друзья!

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 августа 2017, 12:13

      А у Николаева дети, ведь их кормить надо. Прежде чем критиковать надо разобраться))

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 августа 2017, 10:28

      все спланировано: и краснодару подсобили вроде как чуток, и у урала психологически перед зенитом опору из под ног убрали, грамотно

      2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 августа 2017, 10:19

      Судья не прав! должен был за падение нападающего дать карточку жёлтую и ни какого пенальти((((

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 09:22

      За базар нужно отвечать, судьям тоже.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2017, 09:18

      По картинке нет там никакого пенальти, Тарханов прав!

      5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 августа 2017, 08:51

      Ничего удивительного нет у нас по всюду всесильный прав - это не тольно в футболе - ни какой совести по этому футбол и не развивается

      3
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