Тарханов: «Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм!»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остается уверенным в том, что арбитр матча с «Краснодаром» Алексей Николаев ошибся при назначении пенальти в ворота его команды. Напомним, что удар был назначен на четвертой добавленной минуте встречи.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» закончился со счетом 1:1. Команда из Екатеринбурга на старте чемпионата набрала шесть очков, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

– Алексей Николаев говорит, что по-прежнему убежден: пенальти в конце встречи был. Вы пересматривали эпизод еще раз?

– 100 раз смотрел. Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм! Все кто смотрел, говорят, что не было, а судьи, конечно, будут защищать друг друга.

– Также рефери аргументирует, что ваши футболисты согласились с его решение и признали, что пенальти был. Вы обсуждали этот эпизод в раздевалке?

– Ерунду пусть не говорит. Вся команда была возмущена. Кто согласился? У нас просто дисциплинированные футболисты, они не ругаются. А так – все были возмущены, откуда там пенальти, вы что?

– Николаев говорит, что ваши слова «От таких судей нужно избавляться» должен рассмотреть комитет по этике. Готовы к такому повороту?

– Николаев может говорить все. Также Еськов убил нас в Питере – ни за что удалил игрока. Вся страна говорит, что не было удаления, а судья говорит, что было. У меня сын судья, я ругаюсь с ним. Даже если судья не прав, он все равно говорит, что судья прав.

– То есть, вы не отказываетесь от этих слов?

– Готов пойти на комитет по этике и разобраться. От слов своих, конечно, не отказываюсь, потому что судить надо всегда правильно и честно.