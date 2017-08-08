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  • Тарханов: «Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм!»

Тарханов: «Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм!»

8 августа 2017, 07:30
11

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остается уверенным в том, что арбитр матча с «Краснодаром» Алексей Николаев ошибся при назначении пенальти в ворота его команды. Напомним, что удар был назначен на четвертой добавленной минуте встречи.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» закончился со счетом 1:1. Команда из Екатеринбурга на старте чемпионата набрала шесть очков, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

– Алексей Николаев говорит, что по-прежнему убежден: пенальти в конце встречи был. Вы пересматривали эпизод еще раз?

– 100 раз смотрел. Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм! Все кто смотрел, говорят, что не было, а судьи, конечно, будут защищать друг друга.

– Также рефери аргументирует, что ваши футболисты согласились с его решение и признали, что пенальти был. Вы обсуждали этот эпизод в раздевалке?

– Ерунду пусть не говорит. Вся команда была возмущена. Кто согласился? У нас просто дисциплинированные футболисты, они не ругаются. А так – все были возмущены, откуда там пенальти, вы что?

– Николаев говорит, что ваши слова «От таких судей нужно избавляться» должен рассмотреть комитет по этике. Готовы к такому повороту?

– Николаев может говорить все. Также Еськов убил нас в Питере – ни за что удалил игрока. Вся страна говорит, что не было удаления, а судья говорит, что было. У меня сын судья, я ругаюсь с ним. Даже если судья не прав, он все равно говорит, что судья прав.

– То есть, вы не отказываетесь от этих слов?

– Готов пойти на комитет по этике и разобраться. От слов своих, конечно, не отказываюсь, потому что судить надо всегда правильно и честно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (11)
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belarus-gomel
1502168019
руки на плечах перед прыжком Мартыновича были? были!!! игрок имел возможность выпрыгнуть и пробить??? имел!!! не факт, что Мартынович бы забил... но нарушение было!!!! а Гранквист ЗАБИЛ!!!!
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ijgjr
1502171463
Ничего удивительного нет у нас по всюду всесильный прав - это не тольно в футболе - ни какой совести по этому футбол и не развивается
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cska-62
1502173083
По картинке нет там никакого пенальти, Тарханов прав!
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Дядя Серёжа
1502173365
За базар нужно отвечать, судьям тоже.
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сергей николаевич
1502176757
Судья не прав! должен был за падение нападающего дать карточку жёлтую и ни какого пенальти((((
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овертайм
1502177283
все спланировано: и краснодару подсобили вроде как чуток, и у урала психологически перед зенитом опору из под ног убрали, грамотно
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ИванЯ
1502183606
А у Николаева дети, ведь их кормить надо. Прежде чем критиковать надо разобраться))
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Бугимен
1502186595
Арбитр был прав – пенальти назначен за нарушение правил.Комитет разберется,кто прав или нет!Подождем решения друзья!
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Andrew01
1502189476
Все эти разговоры пустой трёп, если бы такой пенальти поставили в ворота Краснодара, он бы не возмущался и не говорил так про судью..... пусть и дальше голосуют и выбирают Мутко в президенты РФС, сами виноваты а теперь возмущаются, то лимит мешает, то судьи не правильно судят... Как Мутко сказал так и судят.....
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drago922
1502291056
уважаю Тарханова !!!
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