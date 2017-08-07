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    Панов: «Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Я же не идиот, чтобы провоцировать людей»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал об атмосфере матча 4-го тура РФПЛ между командами (5:1) и поделился впечатлениями от прогулок по Санкт-Петербургу.

    Ранее сообщалось, что экс-футболист прошелся по городу на Неве, одевшись в красно-белую одежду. Позднее появилась информация, согласно которой Панов был избит болельщиками «Зенита».

    «По Невскому не ходил. Но гулял по Петербургу в символике – да. Я выкладывал фотографии, где был. Невский? Я же не идиот, чтобы провоцировать людей. Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Мне уже за 40 лет, не какой-то там… Понимаю все это.

    К человеку в символике другого клуба, который никого не провоцирует, относятся адекватно. Неадекватные люди, если захотели бы что-то сделать, то сделали, будь я в атрибутике или без нее. Если бы это случилось где-то на улице, естественно, пострадал бы не я, а в большей степени они. Вот и все. На стадионе, где находится полиция, они чувствуют какое-то свое превосходство. Флаг им в руки. Это мизерная часть тех, кто приходит на стадион. Претензий никаких нет.

    Я получил удовольствие, ощутив атмосферу игры. Нормальные фанаты ни кричалок, ни слов каких-то мне не сказали. Только Артему Дзюбе, которого фанаты «Спартака» встретили вчера особенной речевкой. Вот оно отношение болельщиков к воспитаннику клуба, который играет за «Зенит», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.08.2017 20:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 8 августа 2017, 08:35

      Слишком много Панова...

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 8 августа 2017, 01:19

      Это очередной показатель, в каком мире сегодня мы живём. Ради пиара некоторые готовы на всё... Жаль Саша. В кого ты превратился...

      1
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 7 августа 2017, 23:55

      млять как он надоел уже этот Панов.....

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 23:53

      Добился коротышка того, что заметили. Интересно, принесет ли это ему дивиденды?

      1
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      Рейтинг: +103

      romario605 7 августа 2017, 22:18

      Глупый ты, почему стал таким, не знаю! Живи себе, болей за Спартак, в Москве и все будет хорошо! Не нужно провоцировать людей, себе дороже, а ты ведь смелым только кажешься!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > romario605 7 августа 2017, 22:50

      И что это за бред такой!? В Питере, что все обязаны болеть за Зенит!?

      0
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 7 августа 2017, 21:55

      А по моему идиот и провоцировал сознательно, чтобы хоть и поругали но вспомнили. Мелковато, гражданин(

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 21:32

      У Шурика горячка!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 августа 2017, 20:50

      ... но 3,14зды получил ..

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 августа 2017, 20:48

      "Я же не идиот, чтобы провоцировать людей".

      Ой дурааак,а кого ты назвал быдлом в сегодняшнем интервью? Это ли не провокация? Или может быть не провокация твои недавние заявления?
      Можно болеть за Спартак и быть уважаемым даже болельщиками Зенита,к примеру актёра Маклакова или шефа. Точно так же и с Боярским,уверен, спартачи тоже не побрезгуют с ним сфоткаться или взять автограф,потому что уважают.А то что творишь ты,это галимый пиар,чтобы быть на виду у прессы. Не дай бог ещё станет "Экспертом".
      И вообще,радуйся что тебя менты оберегли,а то сейчас бы ходил с разбитым носом

      5
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 августа 2017, 20:33

      Саша, ты наш позор!

      4
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