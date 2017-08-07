Панов: «Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Я же не идиот, чтобы провоцировать людей»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал об атмосфере матча 4-го тура РФПЛ между командами (5:1) и поделился впечатлениями от прогулок по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист прошелся по городу на Неве, одевшись в красно-белую одежду. Позднее появилась информация, согласно которой Панов был избит болельщиками «Зенита».

«По Невскому не ходил. Но гулял по Петербургу в символике – да. Я выкладывал фотографии, где был. Невский? Я же не идиот, чтобы провоцировать людей. Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Мне уже за 40 лет, не какой-то там… Понимаю все это.

К человеку в символике другого клуба, который никого не провоцирует, относятся адекватно. Неадекватные люди, если захотели бы что-то сделать, то сделали, будь я в атрибутике или без нее. Если бы это случилось где-то на улице, естественно, пострадал бы не я, а в большей степени они. Вот и все. На стадионе, где находится полиция, они чувствуют какое-то свое превосходство. Флаг им в руки. Это мизерная часть тех, кто приходит на стадион. Претензий никаких нет.

Я получил удовольствие, ощутив атмосферу игры. Нормальные фанаты ни кричалок, ни слов каких-то мне не сказали. Только Артему Дзюбе, которого фанаты «Спартака» встретили вчера особенной речевкой. Вот оно отношение болельщиков к воспитаннику клуба, который играет за «Зенит», – сказал Панов.