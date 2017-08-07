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  • Панов: «Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Я же не идиот, чтобы провоцировать людей»

Панов: «Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Я же не идиот, чтобы провоцировать людей»

7 августа 2017, 20:22
13

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», рассказал об атмосфере матча 4-го тура РФПЛ между командами (5:1) и поделился впечатлениями от прогулок по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист прошелся по городу на Неве, одевшись в красно-белую одежду. Позднее появилась информация, согласно которой Панов был избит болельщиками «Зенита».

«По Невскому не ходил. Но гулял по Петербургу в символике – да. Я выкладывал фотографии, где был. Невский? Я же не идиот, чтобы провоцировать людей. Кричать «Спартак» и оскорблять противника – это детский сад. Мне уже за 40 лет, не какой-то там… Понимаю все это.

К человеку в символике другого клуба, который никого не провоцирует, относятся адекватно. Неадекватные люди, если захотели бы что-то сделать, то сделали, будь я в атрибутике или без нее. Если бы это случилось где-то на улице, естественно, пострадал бы не я, а в большей степени они. Вот и все. На стадионе, где находится полиция, они чувствуют какое-то свое превосходство. Флаг им в руки. Это мизерная часть тех, кто приходит на стадион. Претензий никаких нет.

Я получил удовольствие, ощутив атмосферу игры. Нормальные фанаты ни кричалок, ни слов каких-то мне не сказали. Только Артему Дзюбе, которого фанаты «Спартака» встретили вчера особенной речевкой. Вот оно отношение болельщиков к воспитаннику клуба, который играет за «Зенит», – сказал Панов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krics
1502127207
Паршивая овца в любом стаде найдется, хотел написать бомж, но не хочу обидеть адекватных болел.
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Zeff
1502127234
Саша, ты наш позор!
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GoldPlayFIFARus9
1502128126
"Я же не идиот, чтобы провоцировать людей".
Ой дурааак,а кого ты назвал быдлом в сегодняшнем интервью? Это ли не провокация? Или может быть не провокация твои недавние заявления? Можно болеть за Спартак и быть уважаемым даже болельщиками Зенита,к примеру актёра Маклакова или шефа. Точно так же и с Боярским,уверен, спартачи тоже не побрезгуют с ним сфоткаться или взять автограф,потому что уважают.А то что творишь ты,это галимый пиар,чтобы быть на виду у прессы. Не дай бог ещё станет "Экспертом". И вообще,радуйся что тебя менты оберегли,а то сейчас бы ходил с разбитым носом
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84aivengo
1502128224
... но 3,14зды получил ..
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Бугимен
1502130738
У Шурика горячка!
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Zenit_72
1502132134
А по моему идиот и провоцировал сознательно, чтобы хоть и поругали но вспомнили. Мелковато, гражданин(
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romario605
1502133533
Глупый ты, почему стал таким, не знаю! Живи себе, болей за Спартак, в Москве и все будет хорошо! Не нужно провоцировать людей, себе дороже, а ты ведь смелым только кажешься!
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paracetamol
1502139204
Добился коротышка того, что заметили. Интересно, принесет ли это ему дивиденды?
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MaxKlim
1502139310
млять как он надоел уже этот Панов.....
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Mariner
1502144351
Это очередной показатель, в каком мире сегодня мы живём. Ради пиара некоторые готовы на всё... Жаль Саша. В кого ты превратился...
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