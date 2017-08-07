Нету может перейти из «Зенита» в «Бешикташ» или «Спортинг»

Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 29-летнего португальца заинтересованы «Бешикташ» и лиссабонский «Спортинг».

Сине-бело-голубые не намерены отпускать игрока дешевле, чем за 8 миллионов евро.

Ранее футболист заявил, что счастлив в петербургском клубе и не намерен покидать команду, за которую выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне Нету провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.