Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нету может перейти из «Зенита» в «Бешикташ» или «Спортинг»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 29-летнего португальца заинтересованы «Бешикташ» и лиссабонский «Спортинг».

    Сине-бело-голубые не намерены отпускать игрока дешевле, чем за 8 миллионов евро.

    Ранее футболист заявил, что счастлив в петербургском клубе и не намерен покидать команду, за которую выступает с 2013 года.

    В нынешнем сезоне Нету провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 7 августа 2017, 23:44

      Нету конечно игрок не уровня Зенита ( это мое мнение может я и ошибаюсь), но нужно же для начала замену ему подыскать и желательно лет так до 25.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 7 августа 2017, 23:20

      Да жаль конечно малыша,но не думаю многие ждут не дождутся часа, когда Нету куда-нибудь пристроят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 7 августа 2017, 21:03

      вообщеном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 20:33

      Куда-нибудь, но окончательно и бесповоротно, без всяких аренд!... Где-нибудь у него получится...
      "Есть такие люди, которые, оказав вам услугу, тут же вам объявят, что вы им обязаны....." (Марк Аврелий)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 7 августа 2017, 19:52

      Заберите заберите его скорей!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares > DePisuares 7 августа 2017, 19:52

      Новосельцева с Терентьевым наигрывайте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 19:51

      Для второго состава сгодится еще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 19:31

      отпустили бы в свободное плавание на зарплате сэкономили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > Garrincha58 7 августа 2017, 19:35

      Да зарплата такая же как у Бокети и Комбарова,а отпускать бесплатно глупо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 августа 2017, 19:21

      Да его и за миллион никто не возьмет... Дайте ему просто пня бодрящего....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Rtu 7 августа 2017, 19:16

      Прошу продайте его ) Нету,прости,но ты не стабилен.... ну следующим летом надо будет искать подмену Ивановичу,он не вечен

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      TruRealZenit > Rtu 7 августа 2017, 19:17

      да продать за 8-10 реально ) ибо он НетуНенужен )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11