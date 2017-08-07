Нету может перейти из «Зенита» в «Бешикташ» или «Спортинг»

Нету конечно игрок не уровня Зенита ( это мое мнение может я и ошибаюсь), но нужно же для начала замену ему подыскать и желательно лет так до 25.
Защитник «Зенита» Луиш Нету во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 29-летнего португальца заинтересованы «Бешикташ» и лиссабонский «Спортинг».
Сине-бело-голубые не намерены отпускать игрока дешевле, чем за 8 миллионов евро.
Ранее футболист заявил, что счастлив в петербургском клубе и не намерен покидать команду, за которую выступает с 2013 года.
В нынешнем сезоне Нету провел за «Зенит» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.