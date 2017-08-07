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  • Удаления Смольникова и Адриано будут рассмотрены на заседании КДК РФС

Удаления Смольникова и Адриано будут рассмотрены на заседании КДК РФС

7 августа 2017, 13:10
10

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет на рассмотрение красные карточки, заработанные защитником «Зенита» Игорем Смольниковым и нападающим «Спартака» Луисом Адриано в матче четвертого тура РФПЛ.

В конце встречи, закончившейся разгромным поражением красно-белых со счетом 1:5, между игроками возникла потасовка, в результате которой Смольников и Адриано были удалены с поля.

«Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание», – заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

Кроме того, КДК рассмотрит скандирование болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использование пиротехники, сжигание атрибутики и нахождение некоторых фанатов «Спартака» на защитных ограждениях стадиона.

Заседание состоится завтра, 8 августа.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Адриано Луис Смольников Игорь
Комментарии (10)
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SPARTAK 85
1502103245
Адриано должен клуб уже наказывать.
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kotmyshka
1502103382
Смольникова понять можно, но простить нельзя (подвел команду - без него придется несколько игр играть)...
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Garrincha58
1502105484
Адриано еще с Локомотивом должен был быть удален, все делает из подтишка
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Xiko
1502105828
А Адриано то за что удалили? на него налетели 2 человека, он толком ничего ничего такого не делал сопернику же
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чепушило
1502109778
Локтем дал Тереньеву и побежал
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paracetamol
1502110307
Смольникову - один матч дисквы, Адриано - пять!
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Пестрый
1502110973
Этот Смольников редкостная гнида! Это ведь из за него замес с Уралом вышел а он в стороне? Думается справедливость восторжествует( не в кдк конечно) и ему еще оторвут ноги!!
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smersh45
1502130599
Адриано очень грязный играчишка всё из подтишка делает
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