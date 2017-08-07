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    Удаления Смольникова и Адриано будут рассмотрены на заседании КДК РФС

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет на рассмотрение красные карточки, заработанные защитником «Зенита» Игорем Смольниковым и нападающим «Спартака» Луисом Адриано в матче четвертого тура РФПЛ.

    В конце встречи, закончившейся разгромным поражением красно-белых со счетом 1:5, между игроками возникла потасовка, в результате которой Смольников и Адриано были удалены с поля.

    «Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание», – заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

    Кроме того, КДК рассмотрит скандирование болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использование пиротехники, сжигание атрибутики и нахождение некоторых фанатов «Спартака» на защитных ограждениях стадиона.

    Заседание состоится завтра, 8 августа.

    Источник: ТАСС

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    07.08.2017 13:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 августа 2017, 21:29

      Адриано очень грязный играчишка всё из подтишка делает

      -1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 августа 2017, 16:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот Смольников редкостная гнида! Это ведь из за него замес с Уралом вышел а он в стороне? Думается справедливость восторжествует( не в кдк конечно) и ему еще оторвут ноги!!

      -5
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:51

      Смольникову - один матч дисквы, Адриано - пять!

      0
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      Рейтинг: +6

      чепушило 7 августа 2017, 15:42

      Локтем дал Тереньеву и побежал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 7 августа 2017, 14:37

      А Адриано то за что удалили? на него налетели 2 человека, он толком ничего ничего такого не делал сопернику же

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Xiko 7 августа 2017, 15:48

      Игрок подлый. Уже вывел, вот и налетели. Я вообще удивился, что Зенит столько терпел. Стоит только пропустить и Адриано начинает играть грязно. Его вообще на полгода надо дисквалифицировать. Пусть посидит подумает.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 14:31

      Адриано еще с Локомотивом должен был быть удален, все делает из подтишка

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 августа 2017, 13:56

      Смольникова понять можно, но простить нельзя (подвел команду - без него придется несколько игр играть)...

      1
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > kotmyshka 7 августа 2017, 15:53

      Есть замена на его место. В Ёбурге будет Анюков играть скорей всего.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 13:54

      Адриано должен клуб уже наказывать.

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