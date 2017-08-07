Удаления Смольникова и Адриано будут рассмотрены на заседании КДК РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет на рассмотрение красные карточки, заработанные защитником «Зенита» Игорем Смольниковым и нападающим «Спартака» Луисом Адриано в матче четвертого тура РФПЛ.

В конце встречи, закончившейся разгромным поражением красно-белых со счетом 1:5, между игроками возникла потасовка, в результате которой Смольников и Адриано были удалены с поля.

«Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание», – заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

Кроме того, КДК рассмотрит скандирование болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использование пиротехники, сжигание атрибутики и нахождение некоторых фанатов «Спартака» на защитных ограждениях стадиона.

Заседание состоится завтра, 8 августа.