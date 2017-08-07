Адриано едва не выбил зуб Терентьеву локтем

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал, что в одном из единоборств матча четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», форвард гостей Луис Адриано ударил его локтем. В конце встречи на поле возник конфликт между Терентьевым и Адриано, в который ввязался Игорь Смольников. Терентьев получил желтую карточку, два других участника потасовки инцидента были удалены.

«Я хотел остановить Адриано. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось. Попал по зубам, теперь один из них шатается чуть-чуть», – сказал Терентьев.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.