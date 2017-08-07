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    Адриано едва не выбил зуб Терентьеву локтем

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал, что в одном из единоборств матча четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», форвард гостей Луис Адриано ударил его локтем. В конце встречи на поле возник конфликт между Терентьевым и Адриано, в который ввязался Игорь Смольников. Терентьев получил желтую карточку, два других участника потасовки инцидента были удалены.

    «Я хотел остановить Адриано. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось. Попал по зубам, теперь один из них шатается чуть-чуть», – сказал Терентьев.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 06:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 14:05

      Да, зашкалили вчера эмоции у всех...Все и падали и бились...Это бывает у всех когда такой матч по накалу эмоций и на поле и на трибунах...Но Адриано все таки переборщил...просто видать совсем заклинило...жаль...футболист неплохой...но просто Карера должен ему объяснить, что запредельная мотивация не должна перерастать в хамство...это очень тонкая грань... Я думаю после этого случая все будет нормально))) Всех призываю не впадать в крайности, у нас много так кого можно "шапками закидать"...полно жестких и грубых игроков в РФПЛ...

      1
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 10:57

      Дать Адриано дискву матчей на 5.

      2
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      Рейтинг: +133

      Rtu 7 августа 2017, 10:52

      Обезьяны только толпой или из под тяжка умеют,знают что на матче не позволят опиздюлиться....будь мужчиной ЛуиСс,хочешь по махать не так это делают

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 августа 2017, 08:59

      Адриано вечно ведет себя как мудак. Не в первый раз уже в этом сезоне.

      12
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 07:22

      Вот про...дь черножопая!!

      2
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      Рейтинг: +490

      andruhs 7 августа 2017, 07:02

      Проигрывать тоже нужно уметь.Бить локтём на второй добаленой минуте , проигрывая 4 мяча, это просто паскудно по человечески.
      В жизни за такие дела..... А почему тут можно?

      11
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      Рейтинг: +11239

      alp > andruhs 7 августа 2017, 09:19

      кроме того, за минуту до Тереньева, этот подонок зарядил Смольникову....

      7
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      Рейтинг: +54

      brost > andruhs 7 августа 2017, 09:24

      Надо было его еще в матче за суперкубок удалять, а так почувствовал свою безнаказанность

      6
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      Рейтинг: +68

      snob > andruhs 7 августа 2017, 11:02

      Игроки Спартака постоянно этим грешат, помню хамскую игру Глушакова, в матче против Ростова в том сезоне, когда Спартак горел 0-3. Он весь второй тайм лупил всех по ногам и был удален за несколько минут до конца того матча за грубый подкат у центрального круга.

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