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Адриано едва не выбил зуб Терентьеву локтем

7 августа 2017, 06:54
9

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал, что в одном из единоборств матча четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», форвард гостей Луис Адриано ударил его локтем. В конце встречи на поле возник конфликт между Терентьевым и Адриано, в который ввязался Игорь Смольников. Терентьев получил желтую карточку, два других участника потасовки инцидента были удалены.

«Я хотел остановить Адриано. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось. Попал по зубам, теперь один из них шатается чуть-чуть», – сказал Терентьев.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Адриано Луис Смольников Игорь Терентьев Денис
Комментарии (9)
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andruhs
1502078524
Проигрывать тоже нужно уметь.Бить локтём на второй добаленой минуте , проигрывая 4 мяча, это просто паскудно по человечески. В жизни за такие дела..... А почему тут можно?
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Микояновский мясокомбинат
1502079772
Вот про...дь черножопая!!
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bset
1502085548
Адриано вечно ведет себя как мудак. Не в первый раз уже в этом сезоне.
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Rtu
1502092321
Обезьяны только толпой или из под тяжка умеют,знают что на матче не позволят опиздюлиться....будь мужчиной ЛуиСс,хочешь по махать не так это делают
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paracetamol
1502092639
Дать Адриано дискву матчей на 5.
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zlobny_zenitos
1502103950
Да, зашкалили вчера эмоции у всех...Все и падали и бились...Это бывает у всех когда такой матч по накалу эмоций и на поле и на трибунах...Но Адриано все таки переборщил...просто видать совсем заклинило...жаль...футболист неплохой...но просто Карера должен ему объяснить, что запредельная мотивация не должна перерастать в хамство...это очень тонкая грань... Я думаю после этого случая все будет нормально))) Всех призываю не впадать в крайности, у нас много так кого можно "шапками закидать"...полно жестких и грубых игроков в РФПЛ...
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