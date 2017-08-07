Адриано едва не выбил зуб Терентьеву локтем

Да, зашкалили вчера эмоции у всех...Все и падали и бились...Это бывает у всех когда такой матч по накалу эмоций и на поле и на трибунах...Но Адриано все таки переборщил...просто видать совсем заклинило...жаль...футболист неплохой...но просто Карера должен ему объяснить, что запредельная мотивация не должна перерастать в хамство...это очень тонкая грань... Я думаю после этого случая все будет нормально))) Всех призываю не впадать в крайности, у нас много так кого можно "шапками закидать"...полно жестких и грубых игроков в РФПЛ...
Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал, что в одном из единоборств матча четвертого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», форвард гостей Луис Адриано ударил его локтем. В конце встречи на поле возник конфликт между Терентьевым и Адриано, в который ввязался Игорь Смольников. Терентьев получил желтую карточку, два других участника потасовки инцидента были удалены.
«Я хотел остановить Адриано. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось. Попал по зубам, теперь один из них шатается чуть-чуть», – сказал Терентьев.
Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.