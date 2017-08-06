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    Конте: «Куртуа – один из лучших пенальтистов в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал выбор исполнителей для серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Синие уступили «Арсеналу» в серии одиннадцатиметровых (1:1; 1:3 по пенальти).

    «Куртуа (не реализовал свой удар – прим. «Бомбардира») – один из лучших пенальтистов в нашей команде. Если игрок хорошо проявляет себя в этом компоненте, то ему надо давать шанс в серии», – сказал итальянец.

    «Челси» начнет защиту титула в АПЛ 12 августа матчем против «Бернли».

    Источник: Twitter

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    06.08.2017 19:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      bakha23 8 августа 2017, 16:05

      у всех бывают не удачные удары

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 августа 2017, 19:38

      увидели какой он пенальтист.

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