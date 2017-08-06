Конте: «Куртуа – один из лучших пенальтистов в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал выбор исполнителей для серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Синие уступили «Арсеналу» в серии одиннадцатиметровых (1:1; 1:3 по пенальти).

«Куртуа (не реализовал свой удар – прим. «Бомбардира») – один из лучших пенальтистов в нашей команде. Если игрок хорошо проявляет себя в этом компоненте, то ему надо давать шанс в серии», – сказал итальянец.

«Челси» начнет защиту титула в АПЛ 12 августа матчем против «Бернли».