«Наполи» сделал «Манчестер Сити» предложение по Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к переходу в «Наполи». По информации источника, итальянский клуб уже сделал предложение «горожанам» по 20-летнему украинцу.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут арендовать хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.

В прошлом сезоне Зинченко на правах аренды выступал в ПСВ, где провел 12 матчей в чемпионате Голландии и сделал три результативные передачи.