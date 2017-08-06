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    «Наполи» сделал «Манчестер Сити» предложение по Зинченко

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к переходу в «Наполи». По информации источника, итальянский клуб уже сделал предложение «горожанам» по 20-летнему украинцу.

    Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут арендовать хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.

    В прошлом сезоне Зинченко на правах аренды выступал в ПСВ, где провел 12 матчей в чемпионате Голландии и сделал три результативные передачи.

    Источник: Corrieredellosport

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    06.08.2017 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2017, 18:41

      лучше бы в уве остался тем более при Богданыче она сильнее стала глядишь и вырос бы как игрок

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