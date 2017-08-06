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    В «Гремио» не подтвердили интерес «Спартака» к Луану

    Президент «Гремио» Ромильдо Бользан прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» форварда Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб предлагает за игрока свыше 20 миллионов евро.

    «Гремио» не имеет предложений от «Спартака» по форварду. Вариант с «Сампдорией» так же пока в статичном состоянии. Мы выдвинули итальянцам свой вариант по сделке. Ждем ответа», – заявил Бользан.

    В этом году 24-летний Луан провел за «Гремио» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Globo

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    06.08.2017 10:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 августа 2017, 12:58

      в некоторых изданиях пишут что спартак уже осуществил сделку!!смех да и только!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 6 августа 2017, 12:17

      Понятно, что ничего не понятно..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 августа 2017, 12:15

      Не верю утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 6 августа 2017, 12:03

      Вообще - то инфа про Луана гниловатая. В трех сообщениях совпадает только имя и возраст. Будем ждать клубных новостей!

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > батог 6 августа 2017, 12:29

      там ваще уж готовы к приходу!имею ввиду фратрию

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 августа 2017, 11:57

      ваще полный дибилизм!

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 6 августа 2017, 11:53

      Бомбардир ---откуда у вас источник про трансферы--надоело смотреть сегодня переходит а завтра первый раз слышу ваш бред уже всем надоел

      4
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