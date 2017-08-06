В «Гремио» не подтвердили интерес «Спартака» к Луану

Президент «Гремио» Ромильдо Бользан прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» форварда Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб предлагает за игрока свыше 20 миллионов евро.

«Гремио» не имеет предложений от «Спартака» по форварду. Вариант с «Сампдорией» так же пока в статичном состоянии. Мы выдвинули итальянцам свой вариант по сделке. Ждем ответа», – заявил Бользан.

В этом году 24-летний Луан провел за «Гремио» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.