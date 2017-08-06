Нету заявил, что счастлив в Санкт-Петербурге и не хочет уходить из «Зенита»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать берега Невы, несмотря на появлявшуюся информацию о его возможном уходе.

– Пару лет назад вы чуть не уехали в «Олимпиакос»...

– Это правда, потому что в тот момент в «Зените» играли Ломбертс и Гарай, а меня звал португальский тренер – Витор Перейра. Но, вы знаете, уезжать из «Зенита» морально очень тяжело. Не только для меня, но для любого, кто играл в Санкт-Петербурге. Те, кто никогда не был здесь, думают: «Боже, ты ведь играешь в России...» Но после того, как приезжают, хотят остаться.

– У вас еще два года по контракту.

– Я хочу остаться, потому что счастлив здесь. Моей семье тоже комфортно.

– Но сейчас конкуренция усилилась: Иванович, Маммана, Хави Гарсия, Новосельцев, Кришито — все они могут сыграть в центре защиты.

– Ну, я ведь тоже могу. Большой выбор игроков на позицию – это нормально. Так и должно быть в большом клубе, который участвует в нескольких турнирах. Главное, чтобы это приносило пользу «Зениту» и делало его сильнее.