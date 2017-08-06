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    Нету заявил, что счастлив в Санкт-Петербурге и не хочет уходить из «Зенита»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать берега Невы, несмотря на появлявшуюся информацию о его возможном уходе.

    – Пару лет назад вы чуть не уехали в «Олимпиакос»...

    – Это правда, потому что в тот момент в «Зените» играли Ломбертс и Гарай, а меня звал португальский тренер – Витор Перейра. Но, вы знаете, уезжать из «Зенита» морально очень тяжело. Не только для меня, но для любого, кто играл в Санкт-Петербурге. Те, кто никогда не был здесь, думают: «Боже, ты ведь играешь в России...» Но после того, как приезжают, хотят остаться.

    – У вас еще два года по контракту.

    – Я хочу остаться, потому что счастлив здесь. Моей семье тоже комфортно.

    – Но сейчас конкуренция усилилась: Иванович, Маммана, Хави Гарсия, Новосельцев, Кришито — все они могут сыграть в центре защиты.

    – Ну, я ведь тоже могу. Большой выбор игроков на позицию – это нормально. Так и должно быть в большом клубе, который участвует в нескольких турнирах. Главное, чтобы это приносило пользу «Зениту» и делало его сильнее.

    Источник: Sport24

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    06.08.2017 01:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 августа 2017, 12:07

      Действуй, Нету, всё идёт отлично. Дай Бог, чтобы тебе еще контракт продлили. )

      0
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      Рейтинг: +67288

      portero 6 августа 2017, 11:01

      если будет на поле, то привоз Зениту обеспечит, много косячит

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 августа 2017, 07:57

      Такой контракт - действительно счастье.

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2017, 07:43

      когда же его сбагрят куда нибудь это чудо бородатое(чудик бороду сбрей может лучше играть будешь)

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