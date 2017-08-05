Гилерме: «Рано говорить, что «Локомотив» – чемпион»

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме дал интервью после матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). По словам голкипера, вешать золотые медали на идущих без потерь красно-зеленых рано.

– У нас было несколько моментов, когда мы были обязаны забивать. Но не реализовали. Но самое главное – играем без опасности у своих ворот. Если не ошибаюсь, у СКА один опасный удар по воротам, на последней минуте. Каждую домашнюю игру говорю ребятам: неважно, как мы играем и сколько забиваем, главное – три очка. В последний сезон за 15 домашних игр мы только четыре выиграли, и это ужасно. Так что сейчас мы стараемся делать дома результат.

– Как Рыбус влился в стартовый состав?

– И Рыбус, и Кверквелия очень хорошо сыграли. И Неманья, и Игнатьев, Денисов, все, кто играл в обороне. С такими ребятами легче играть. Иногда, конечно, мне хочется чуть-чуть поработать. Но если так все и будет – тоже неплохо.

– Ожидали четырех побед в четырех первых матчах?

– Это очень хороший результат. Лучшее начало сезона, сколько я здесь играю. Не то что не ожидали, мы все матчи играем, чтобы сделать лучший результат. К этому сезону мы подготовились лучше всего. У всех концентрация стопроцентная. Это самая важная вещь. У нас она и раньше была, просто не хватало удачи, фарта…

– В «Локомотиве» много травмированных и почти не осталось форвардов.

– У нас много качественных игроков впереди. Фарфан – не чистый центрфорвард, как и Миранчук, но в футболе много команд, которые играют без нападающих. Хорошо, что у нас получается. Но новые нападающие нужны. Сезон длинный, и клуб должен купить новых качественных игроков.

– «Локомотив» уже чемпион?

– Нет! Говорить об этом очень рано. На эту тему пока не будем говорить. Мы только начинаем.