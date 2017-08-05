Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме: «Рано говорить, что «Локомотив» – чемпион»

    Вратарь московского «Локомотива» Гилерме дал интервью после матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). По словам голкипера, вешать золотые медали на идущих без потерь красно-зеленых рано.

    – У нас было несколько моментов, когда мы были обязаны забивать. Но не реализовали. Но самое главное – играем без опасности у своих ворот. Если не ошибаюсь, у СКА один опасный удар по воротам, на последней минуте. Каждую домашнюю игру говорю ребятам: неважно, как мы играем и сколько забиваем, главное – три очка. В последний сезон за 15 домашних игр мы только четыре выиграли, и это ужасно. Так что сейчас мы стараемся делать дома результат.

    – Как Рыбус влился в стартовый состав?

    – И Рыбус, и Кверквелия очень хорошо сыграли. И Неманья, и Игнатьев, Денисов, все, кто играл в обороне. С такими ребятами легче играть. Иногда, конечно, мне хочется чуть-чуть поработать. Но если так все и будет – тоже неплохо.

    – Ожидали четырех побед в четырех первых матчах?

    – Это очень хороший результат. Лучшее начало сезона, сколько я здесь играю. Не то что не ожидали, мы все матчи играем, чтобы сделать лучший результат. К этому сезону мы подготовились лучше всего. У всех концентрация стопроцентная. Это самая важная вещь. У нас она и раньше была, просто не хватало удачи, фарта…

    – В «Локомотиве» много травмированных и почти не осталось форвардов.

    – У нас много качественных игроков впереди. Фарфан – не чистый центрфорвард, как и Миранчук, но в футболе много команд, которые играют без нападающих. Хорошо, что у нас получается. Но новые нападающие нужны. Сезон длинный, и клуб должен купить новых качественных игроков.

    – «Локомотив» уже чемпион?

    – Нет! Говорить об этом очень рано. На эту тему пока не будем говорить. Мы только начинаем.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 августа 2017, 07:59

      А что, говорят, я лично не слышал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 6 августа 2017, 00:17

      ну уже запели про чемпионство))), да вам рубин в следующей игре напихает так что мало не покажется)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > Snerg 6 августа 2017, 01:04

      ну правильно, заголовок прочитал и сразу свои язвительные комментарии надо вставить... Статью то читать не зачем...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Антисемит 6 августа 2017, 01:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я читал полностью), я понимаю что это журналюга задает провокационные вопросы), но всё какой локо чемпион? 5-6 место и не выше)

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Snerg 6 августа 2017, 07:37

      а ты в прошлом сезоне про Спартак так же поди говорил ))рано конечно про чемпионство говорить чье либо а про рубин посмотрим они еще пока не в кондициях

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > anri1703 6 августа 2017, 12:16

      вообще то я не говорил какое место Спартак займет! найди хоть один у меня комментариЙ ! а по тебе сразу видно что ты проводница ---даже в профиль заходить не надо! минусуй ребенок дальше)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 00:04

      Пока только одни из пяти претендентов.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11