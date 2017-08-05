Перишич близок к продлению контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом. Ожидается, что миланцы предложат ему зарплату 6 миллионов евро в год. Таким образом, руководство «нерадзурри» намерено убедить хорвата отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее источник не уточняет, будет ли это именно продление соглашения или просто улучшение условий текущего договора, рассчитанного до июля 2020 года.

В прошлом сезоне Перишич провел 42 матча, записав в свой актив 11 мячей и 12 голевых передач.