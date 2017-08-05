Голы Йокича, Аликина и Сысуева принесли «Уфе» волевые три очка в матче с «Ахматом»

Сегодня во встрече четвертого тура РФПЛ «Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом». Вашему вниманию все голы данного матча.
0:1 – Лео, 48
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1:1 – Йокич, 80
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2:1 – Аликин, 84
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3:1 – Сысуев, 87
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3:2 – Анхель, 90+3
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Источник: РПЛ