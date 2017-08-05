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  • Голы Йокича, Аликина и Сысуева принесли «Уфе» волевые три очка в матче с «Ахматом»

Голы Йокича, Аликина и Сысуева принесли «Уфе» волевые три очка в матче с «Ахматом»

5 августа 2017, 17:02
14

Сегодня во встрече четвертого тура РФПЛ «Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом». Вашему вниманию все голы данного матча.

0:1 – Лео, 48

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1:1 – Йокич, 80

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2:1 – Аликин, 84

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3:1 – Сысуев, 87

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3:2 – Анхель, 90+3

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат
Комментарии (14)
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Приус
1501940171
Болельщики скандировали: Му-да-ки, му-да-ки!
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1bear
1501941920
...да не Лео он,а Jaba==!!!
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kvm
1501942591
лах-мат, лах-мат!
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зиргай
1501942823
как можно!!! вчера Анжи просрали, теперь и Терек.....
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Gullit 76
1501943089
Вот это да!Уже не верил после 0:1.Молодцы!У нас растёт классный тренер!
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SPACE TRUCKIN
1501944842
нифига се Уфа выдала!тормознули Ахмат вовремя...
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Pourport
1501946831
Восхищен игрой хозяев,два красивых мяча за 5 мин!Живой пример заинтересованности и самоотверженности в игре!Молодцы(приятно смотреть)
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ilichkadr
1501947101
Богданыч в очередной раз подтверждает свой профессиональный уровень уже в качестве тренера! Так держать!! После Манчини тебя ждет Питер!
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84aivengo
1501952420
поздравляю уфу с победой! так держать..
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77SAM
1501967332
с победой !
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