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    Иванович – о сравнении «Зенита» и «Челси»: «Что у петербуржцев сейчас точно лучше, так это стадион»

    Бывший защитник «Челси» Бранислав Иванович, ныне выступающий за «Зенит», сравнил английский и российский клуб и отметил домашний стадион сине-бело-голубых.

    В составе лондонского клуба 33-летний серб выступал с 2008 по 2017 год, трижды став чемпионом Англии.

    «Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности. Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену.

    Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл. Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нем. Как дома! Но, конечно, есть еще вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», – сказал Иванович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 14:23
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