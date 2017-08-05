Иванович – о сравнении «Зенита» и «Челси»: «Что у петербуржцев сейчас точно лучше, так это стадион»

Бывший защитник «Челси» Бранислав Иванович, ныне выступающий за «Зенит», сравнил английский и российский клуб и отметил домашний стадион сине-бело-голубых.

В составе лондонского клуба 33-летний серб выступал с 2008 по 2017 год, трижды став чемпионом Англии.

«Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности. Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену.

Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл. Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нем. Как дома! Но, конечно, есть еще вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», – сказал Иванович.