«Реал» включился в борьбу за Усмане Дембеле

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле попал в сферу интересов «Реала». По информации Onda Cero, мадридский клуб попытается подписать 20-летнего форварда в случае срыва трансфера Килиана Мбаппе, за которого «Монако» просит 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что «Боруссия» готова продать Дембеле за 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции согласовал условия личного контракта с «Барселоной».