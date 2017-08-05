Неймар не дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Амьена»

«Бомбардир» писал об условии разрешения Неймару сыграть в матче первого тура Лиги 1 за «ПСЖ». Ла Лига должна была выслать документ, подтверждающий факт трансфера из «Барселоны», в LFP до полуночи.

По информации Агентству Франс Пресс, дебют 25-летнего нападающего откладывается. О подробностях источник не уточняет.

Сегодня команда Унаи Эмери в матче первого тура Лиги 1 встретится с «Амьеном». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.