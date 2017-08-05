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    Неймар не дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Амьена»

    «Бомбардир» писал об условии разрешения Неймару сыграть в матче первого тура Лиги 1 за «ПСЖ». Ла Лига должна была выслать документ, подтверждающий факт трансфера из «Барселоны», в LFP до полуночи.

    По информации Агентству Франс Пресс, дебют 25-летнего нападающего откладывается. О подробностях источник не уточняет.

    Сегодня команда Унаи Эмери в матче первого тура Лиги 1 встретится с «Амьеном». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    05.08.2017 01:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 августа 2017, 11:26

      Заранее надо было Неймара покупать, а не тянуть до последнего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 5 августа 2017, 06:44

      Оно и понятно: - пока все эти еврики пересчитаешь ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 5 августа 2017, 06:28

      с Амьеном можно и без него разобраться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 5 августа 2017, 05:57

      Попал под санкции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 августа 2017, 04:50

      Придётся Ла Лиге компенсировать убытки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 августа 2017, 01:21

      Бабос сделал своё дело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 августа 2017, 01:09

      надеюсь сага закончилась

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 августа 2017, 00:59

      мне кажется-это шаг назад!!!а может и нет...

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