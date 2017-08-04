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  • Роналду – на суде: «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда»

Роналду – на суде: «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда»

4 августа 2017, 23:14
8

31 июля в Посуэло-де-Аларкон состоялся суд по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду. Испанское издание AS опубликовало слова нападающего «Реала» во время заседания.

«Я всегда платил налоги – как в Англии, так и в Испании. Как вы знаете, я не могу ничего скрывать. Это было бы ужасно с моей стороны. Я – открытая книга. Вам достаточно ввести мое имя в Google, чтобы узнать обо мне все подробности. К примеру, журнал Forbes регулярно публикует данные о моем заработке. В 2014 году я все заплатил.

Я ходил в настоящую школу только до шестого класса, поэтому все, что я умею – это играть в футбол. Если кто-то из моих советчиков говорит «Криш, все в порядке», то я им верю.

В Англии у меня никогда не было подобных проблем, поэтому я хотел бы вернуться туда», – сказал 32-летний футболист.

Напомним, с 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов за 2011 и 2014 годы. Общая сумма долга равна 14,7 миллионам евро.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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KingRey21
1501878216
Думаю все это брехня журналюг...
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Psih86
1501879146
Правильно беги из этой дрыщь лиги,к настоящим мужикам,если конечно не забыл что это такое!
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Shpion23
1501879187
В Вест Хэм можно)
Ответить
valeriya_yakovlevaa
1501882384
в мю обратно)
Ответить
Asbjorn
1501886197
Полностью оправдан(с)
Ответить
pekasa
1501892617
Да, Роналду, возвращайся в МЮ, мы тебя там всегда ждём
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GenghisKhan
1501906748
Ох эти спекулянты...как они закалебали...
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mihail200606
1501912873
Ой, несчастный.. Советники обманули его... Суду какое дело до Англии
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