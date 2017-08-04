Роналду – на суде: «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда»

31 июля в Посуэло-де-Аларкон состоялся суд по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду. Испанское издание AS опубликовало слова нападающего «Реала» во время заседания.

«Я всегда платил налоги – как в Англии, так и в Испании. Как вы знаете, я не могу ничего скрывать. Это было бы ужасно с моей стороны. Я – открытая книга. Вам достаточно ввести мое имя в Google, чтобы узнать обо мне все подробности. К примеру, журнал Forbes регулярно публикует данные о моем заработке. В 2014 году я все заплатил.

Я ходил в настоящую школу только до шестого класса, поэтому все, что я умею – это играть в футбол. Если кто-то из моих советчиков говорит «Криш, все в порядке», то я им верю.

В Англии у меня никогда не было подобных проблем, поэтому я хотел бы вернуться туда», – сказал 32-летний футболист.

Напомним, с 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов за 2011 и 2014 годы. Общая сумма долга равна 14,7 миллионам евро.