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    Роналду – на суде: «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда»

    31 июля в Посуэло-де-Аларкон состоялся суд по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду. Испанское издание AS опубликовало слова нападающего «Реала» во время заседания.

    «Я всегда платил налоги – как в Англии, так и в Испании. Как вы знаете, я не могу ничего скрывать. Это было бы ужасно с моей стороны. Я – открытая книга. Вам достаточно ввести мое имя в Google, чтобы узнать обо мне все подробности. К примеру, журнал Forbes регулярно публикует данные о моем заработке. В 2014 году я все заплатил.

    Я ходил в настоящую школу только до шестого класса, поэтому все, что я умею – это играть в футбол. Если кто-то из моих советчиков говорит «Криш, все в порядке», то я им верю.

    В Англии у меня никогда не было подобных проблем, поэтому я хотел бы вернуться туда», – сказал 32-летний футболист.

    Напомним, с 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Капитан сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов за 2011 и 2014 годы. Общая сумма долга равна 14,7 миллионам евро.

    Источник: AS

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    04.08.2017 23:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 августа 2017, 09:01

      Ой, несчастный.. Советники обманули его... Суду какое дело до Англии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 августа 2017, 07:19

      Ох эти спекулянты...как они закалебали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      pekasa 5 августа 2017, 03:23

      Да, Роналду, возвращайся в МЮ, мы тебя там всегда ждём

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 августа 2017, 01:36

      Полностью оправдан(с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 5 августа 2017, 00:33

      в мю обратно)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 августа 2017, 23:39

      В Вест Хэм можно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 августа 2017, 23:39

      Правильно беги из этой дрыщь лиги,к настоящим мужикам,если конечно не забыл что это такое!

      -1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 августа 2017, 23:23

      Думаю все это брехня журналюг...

      1
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