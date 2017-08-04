Калачев, Гацкан и Мевля – в стартовом составе «Ростова» на матч против «Анжи»

Известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч четвертого тура чемпионата России.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Тетрашвили, Афонин, Хубулов, Мамтов, Маркелов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Дядюн.

Встреча в Каспийске начнется в 20:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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