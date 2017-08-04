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    Калачев, Гацкан и Мевля – в стартовом составе «Ростова» на матч против «Анжи»

    Известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч четвертого тура чемпионата России.

    «Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Тетрашвили, Афонин, Хубулов, Мамтов, Маркелов.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Дядюн.

    Встреча в Каспийске начнется в 20:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    04.08.2017 19:05
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 августа 2017, 19:57

      Покажи ИГРУ, Ростов! И победа будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 4 августа 2017, 19:20

      Сельмаш. давай победу!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 4 августа 2017, 19:05

      Норм состав. Вперед Сельмаш!!!

      4
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