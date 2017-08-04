Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» снизилась больше, чем в 10 раз»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как изменилась его зарплата после завершения профессиональной карьеры футболиста и перехода на административную должность в петербургском клубе.

    Напомним, 34-летний россиянин завершил карьеру игрока по итогам прошлого сезона.

    – Недавно вас назначили координатором юношеских команд «Зенита». Что входит в ваши обязанности?

    – Буду курировать «Зенит-2», молодежный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошел до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании.

    Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодежной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодежки и академии «Зенита».

    – В офисе надо сидеть?

    – Нет, в основном это работа в поле. Выбираю, какие тренировки необходимо посетить, какие матчи посмотреть. Творческая должность.

    – Сильно снизилась ваша зарплата по сравнению с окладом действующего футболиста?

    – Очень (смеется)! Больше, чем в десять раз.

    – Но вы ведь уже заработали себе на жизнь?

    – Согласен. Хотя это смотря как жить (улыбается). Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность – в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 августа 2017, 08:02

      бедолага,зп в 10 раз снизилась,смотри жена из дому выгонит))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2017, 22:10

      Придется теперь переходить на сухари.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 4 августа 2017, 20:09

      А других новостей что нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 19:04

      Бомбардир, в интервью "Советскому спорту" Кержаков ответил на 36 вопросов....
      Вы, что каждый ответ будете теперь в течении суток подавать как НОВОСТИ???
      Пожалейте аудиторию, копните что-нибудь поинтересней!!!!!!!!!!!!!!....))))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11