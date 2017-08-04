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  • Александр Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» снизилась больше, чем в 10 раз»

Александр Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» снизилась больше, чем в 10 раз»

4 августа 2017, 18:50
5

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как изменилась его зарплата после завершения профессиональной карьеры футболиста и перехода на административную должность в петербургском клубе.

Напомним, 34-летний россиянин завершил карьеру игрока по итогам прошлого сезона.

– Недавно вас назначили координатором юношеских команд «Зенита». Что входит в ваши обязанности?

– Буду курировать «Зенит-2», молодежный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошел до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании.

Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодежной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодежки и академии «Зенита».

– В офисе надо сидеть?

– Нет, в основном это работа в поле. Выбираю, какие тренировки необходимо посетить, какие матчи посмотреть. Творческая должность.

– Сильно снизилась ваша зарплата по сравнению с окладом действующего футболиста?

– Очень (смеется)! Больше, чем в десять раз.

– Но вы ведь уже заработали себе на жизнь?

– Согласен. Хотя это смотря как жить (улыбается). Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность – в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (5)
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insider_retro
1501862642
Бомбардир, в интервью "Советскому спорту" Кержаков ответил на 36 вопросов.... Вы, что каждый ответ будете теперь в течении суток подавать как НОВОСТИ??? Пожалейте аудиторию, копните что-нибудь поинтересней!!!!!!!!!!!!!!....))))
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nik55
1501866577
А других новостей что нет?
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Диктор
1501873815
Придется теперь переходить на сухари.
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Каратель помойников
1501909328
бедолага,з\п в 10 раз снизилась,смотри жена из дому выгонит))))
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