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    «Арсенал» хочет усилиться форвардом «Боруссии» Дембеле

    Одной из целей английского «Арсенала» в текущей трансферной кампании является нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Лондонцы уже отправили запрос в немецкий клуб на африканского игрока, пишет El Mundo Deportivo.

    Ранее «Бомбардир» писал, что видеть форварда в своих рядах желает и «Барселона», которая прощается с бразильцем Неймаром.

    В прошлом сезоне Бундеслиги Дембеле провел 30 матчей и забил шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 августа 2017, 08:14

      Что касается будущего Переса, то у нас перенасыщенная линия нападения. Я бы не хотел его терять, ведь это форвард топ-уровня, но у нас слишком много нападающих, и в таких конкуренция уже не является конкуренцией.

      Если Лукас найдет приемлемое решение, пусть и на краткосрочной основе, мы его примем», – сказал Венгер.
      _______________________________________
      Вот это то, что касается покупки нападающего

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 3 августа 2017, 22:19

      надо брать он лучше нея

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      Рейтинг: +110

      Wagarti 3 августа 2017, 21:20

      100 лямов вашими английскими и забирайте.

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