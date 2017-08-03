«Арсенал» хочет усилиться форвардом «Боруссии» Дембеле

Одной из целей английского «Арсенала» в текущей трансферной кампании является нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Лондонцы уже отправили запрос в немецкий клуб на африканского игрока, пишет El Mundo Deportivo.

Ранее «Бомбардир» писал, что видеть форварда в своих рядах желает и «Барселона», которая прощается с бразильцем Неймаром.

В прошлом сезоне Бундеслиги Дембеле провел 30 матчей и забил шесть голов.