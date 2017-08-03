«Арсенал» хочет усилиться форвардом «Боруссии» Дембеле

Что касается будущего Переса, то у нас перенасыщенная линия нападения. Я бы не хотел его терять, ведь это форвард топ-уровня, но у нас слишком много нападающих, и в таких конкуренция уже не является конкуренцией.
Если Лукас найдет приемлемое решение, пусть и на краткосрочной основе, мы его примем», – сказал Венгер.
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Вот это то, что касается покупки нападающего
Одной из целей английского «Арсенала» в текущей трансферной кампании является нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Лондонцы уже отправили запрос в немецкий клуб на африканского игрока, пишет El Mundo Deportivo.
Ранее «Бомбардир» писал, что видеть форварда в своих рядах желает и «Барселона», которая прощается с бразильцем Неймаром.
В прошлом сезоне Бундеслиги Дембеле провел 30 матчей и забил шесть голов.