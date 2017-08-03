Каррера: «Пашалич приехал помочь «Спартаку» двигаться вперед»

Интересно, вместо кого может выйти Пашалич в воскресенье? У нас ведь лимит, будь он неладен! А главное, готов ли он, как говорится, с корабля на бал?
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал приход в команду из английского «Челси» полузащитника Марио Пашалича.
«Этот парень приехал помочь нам двигаться вперед и решать новые задачи», – резюмировал итальянец.
Напомним, что красно-белые намерены задействовать хорватского хавбека уже в ближайшее воскресенье, когда состоится матч четвертого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».