Каррера: «Пашалич приехал помочь «Спартаку» двигаться вперед»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал приход в команду из английского «Челси» полузащитника Марио Пашалича.

«Этот парень приехал помочь нам двигаться вперед и решать новые задачи», – резюмировал итальянец.

Напомним, что красно-белые намерены задействовать хорватского хавбека уже в ближайшее воскресенье, когда состоится матч четвертого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».