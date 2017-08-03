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    Каррера: «Пашалич приехал помочь «Спартаку» двигаться вперед»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал приход в команду из английского «Челси» полузащитника Марио Пашалича.

    «Этот парень приехал помочь нам двигаться вперед и решать новые задачи», – резюмировал итальянец.

    Напомним, что красно-белые намерены задействовать хорватского хавбека уже в ближайшее воскресенье, когда состоится матч четвертого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».

    Источник: «ВКонтакте»

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    03.08.2017 18:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 августа 2017, 22:17

      Интересно, вместо кого может выйти Пашалич в воскресенье? У нас ведь лимит, будь он неладен! А главное, готов ли он, как говорится, с корабля на бал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 августа 2017, 20:42

      Ждемс

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 августа 2017, 19:59

      Посмотрим в воскресенье, какой это Пашалич.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 19:53

      Пишут, что Конте готовил парня к сезону по просьбе Карреры и он готов на все 100. Держу кулаки!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 18:45

      Игрок хороший..поможет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 августа 2017, 18:29

      Абрамович сделал подарочек....

      1
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