Игра против АЕКа станет для Дзагоева 300-й в форме ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев 2 августа сыграет в стартовом составе команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Эта встреча станет для осетинца 300-й в футболке армейцев.

Первый раз за ЦСКА Дзагоев вышел на поле весной 2008 года во Владивостоке в поединке против «Луча-Энергии».

За прошедшие девять лет хавбек забил за команду 69 мячей.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА – АЕК.