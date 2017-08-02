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    Игра против АЕКа станет для Дзагоева 300-й в форме ЦСКА

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев 2 августа сыграет в стартовом составе команды в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Эта встреча станет для осетинца 300-й в футболке армейцев.

    Первый раз за ЦСКА Дзагоев вышел на поле весной 2008 года во Владивостоке в поединке против «Луча-Энергии».

    За прошедшие девять лет хавбек забил за команду 69 мячей.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА – АЕК.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2017 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 августа 2017, 20:59

      Нормалек, до 500-го чуток осталось;)

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