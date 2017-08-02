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«Спартак» повысил предложение по Нойштедтеру до 4 миллионов

2 августа 2017, 11:30
24

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжает входить в трансферные цели московского «Спартака». Столичный клуб не может договориться с коллегами из Турции о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за футболиста сборной России 3 миллиона евро, что не устроило «Фенербахче». Как сообщает star.com.tr, «Спартак» готов поднять сумму до 4 миллионов за 29-летнего футболиста.

Сам Нойштедтер ранее дал свое согласие на переход в «Спартак». В Турции положительно относятся к продаже игрока, но за приемлемую сумму, так как клубу нужно уложиться в требования финансового фэйр-плей.

Напомним, что хавбек перебрался в «Фенербахче» прошлым летом. За это время он сыграл 18 матчей в чемпионате Турции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (24)
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VVM1964
1501663005
А НЕ ПЕРЕОЦЕНЕН ЛИ ОН ? ПО МНЕ ТАК И 3 МНОГОВАТО ( ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗА ПАСПОРТ )
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Daxa 09
1501663190
Дорогие нынче паспорта у наших футболёров
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zlobny_zenitos
1501663317
Блин, парни...Ну зачем он Вам!? Ну он же никакой, а еще и ломкий к тому же...кроме красивой фамилии ничего! Не надо покупать балласт из за паспорта! Ну какая это замена Зобнину (дай Бог ему здоровья!)...никакая! Лучше молодого возьмите...или того Жоджаниязова как свободного агента...он хоть и деф, но уж точно по физике и самоотдаче на позиции хава не хуже сыграет...И деньги не потратите...и временный вариант будет... Потом будете не знать куда этого Нойшт...ра (не могу выговорить даже) деть... (ничего личного к Ной...ру)...
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xColaz
1501663666
Я в шоке. Походу Спартак так и не купит никого нормального. Нахрен тогда было делать такие безумные цены на билеты!?
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Рулонъ Обоевъ
1501663711
Да нахер он нужен!!! Что ж все наши клубы то на всякое дерьмо тянет....
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STAFOR13
1501665422
всё понятно, паспорт решает, без лимита его бы максимум Урал купил и то за млн не больше, отменят лимит и цена на каждого футболиста упадёт внутри чемпионата, отставка Мутко будет спасением футбола, если придёт человек понимающий футболе...
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oyabun
1501668092
Кому то еще непонятно в нашей стране насколько вреден лимит?!
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Диктор
1501674020
Ну вот хоть убейте меня-ну не понимаю я этого трансфера,не понимаю.
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Вадим 1972
1501674100
Да на фиг он нужен. Не тянет он. Неужели селекционеры в Спартаке вообще не хотят работать.
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Mahone
1501683192
Зачем этот деревянный?он не подойдет Спартаку
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