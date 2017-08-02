«Спартак» повысил предложение по Нойштедтеру до 4 миллионов

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжает входить в трансферные цели московского «Спартака». Столичный клуб не может договориться с коллегами из Турции о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за футболиста сборной России 3 миллиона евро, что не устроило «Фенербахче». Как сообщает star.com.tr, «Спартак» готов поднять сумму до 4 миллионов за 29-летнего футболиста.

Сам Нойштедтер ранее дал свое согласие на переход в «Спартак». В Турции положительно относятся к продаже игрока, но за приемлемую сумму, так как клубу нужно уложиться в требования финансового фэйр-плей.

Напомним, что хавбек перебрался в «Фенербахче» прошлым летом. За это время он сыграл 18 матчей в чемпионате Турции.