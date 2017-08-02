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    «Спартак» повысил предложение по Нойштедтеру до 4 миллионов

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжает входить в трансферные цели московского «Спартака». Столичный клуб не может договориться с коллегами из Турции о сумме трансфера.

    Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за футболиста сборной России 3 миллиона евро, что не устроило «Фенербахче». Как сообщает star.com.tr, «Спартак» готов поднять сумму до 4 миллионов за 29-летнего футболиста.

    Сам Нойштедтер ранее дал свое согласие на переход в «Спартак». В Турции положительно относятся к продаже игрока, но за приемлемую сумму, так как клубу нужно уложиться в требования финансового фэйр-плей.

    Напомним, что хавбек перебрался в «Фенербахче» прошлым летом. За это время он сыграл 18 матчей в чемпионате Турции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 11:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:13

      Зачем этот деревянный?он не подойдет Спартаку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      Freyd 2 августа 2017, 16:59

      Бревно и даром то не нужно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 августа 2017, 16:01

      Да что они так вцепились в него, лучше опытного и практичного взять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 2 августа 2017, 15:40

      он не нужен даже бесплатно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 2 августа 2017, 14:41

      Да на фиг он нужен. Не тянет он.
      Неужели селекционеры в Спартаке вообще не хотят работать.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2017, 14:40

      Ну вот хоть убейте меня-ну не понимаю я этого трансфера,не понимаю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3460

      acor94 2 августа 2017, 14:15

      Мне одному кажется, что до получения российского гражданства он играл на позиции опорника. И играл очень круто. Как только стал русским, срази откинули на не родную для него позицию центрального защитника и он тут же сдулся.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2017, 13:33

      Есть такое понятие, правило "НН", что обозначает такой бездырь "Нах..й Ненужен"

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 13:32

      Как по мне Роман не тянет РФПЛ, не очень сильный игрок, только паспорт решает. В сборной посмотрел на него, ничего хорошего сказать не могу об его игре.

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 > denisrebrikov 2 августа 2017, 14:03

      Не очень сильный?!!!смеешься?
      Он слааааабый!!!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 2 августа 2017, 13:01

      Кому то еще непонятно в нашей стране насколько вреден лимит?!

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