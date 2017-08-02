Непомнящий: «Пытался отодвинуть Тарасова от своих ворот к чужим. Но так и не смог этого сделать»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своей работе в «Томи», где под его началом выступал нынешний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. По словам специалиста, он так и не смог сделать из этого футболиста атакующего игрока.

«Дима оказался в Томске, можно сказать, в переходном возрасте – ему было лет 18. Ему, как и Артему Дзюбе, тоже поигравшему в Томске, нужна была игровая практика. «Томь» и для того, и для другого стала тем шансом, который необходимо было использовать.

Если говорить о Диме, я все время пытался отодвинуть его от своих ворот поближе к чужим, но в итоге мне это так и не удалось сделать. Наверное, это и к лучшему, потому что сейчас Тарасов играет в опорной зоне, где находится наилучшее применение его бойцовским качествами. Просто тогда, в более молодом возрасте, Дмитрий был несколько иного склада игрок, с мячом работал более искусно.

Как бы там ни было, с Тарасовым работалось очень легко, это был абсолютно управляемый футболист и человек. Ну да, молодость в нем тогда бурлила.

Но в Томск он приехал уже женатым, к тому же этот сибирский город в футбольном плане – не совсем провинция, он очень близок к Москве. По футбольном интеллекту. Так что я в некотором роде становлюсь патриотом Томска (смеется)», – рассказал Непомнящий.

В составе «Томи» Дмитрий Тарасов выступал с 2006 по 2008 годы. За это время он провел 62 матча, в которых забил четыре гола.