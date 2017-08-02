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Рахимич напомнил ЦСКА о собранности перед матчем с АЕКом

2 августа 2017, 07:41
2

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейский клуб должен пройти АЕК в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече, которая прошла неделю назад в Афинах, столичные футболисты были сильнее – 2:0.

«В любой игре могут возникнуть проблемы, если не настроиться на матч на 100 процентов. Армейцы показали хорошую игру в Афинах и добились отличного результата.

Перед ответной встречей есть надежное преимущество, но любой соперник опасен и требует к себе максимально собранного отношения. Если ЦСКА проявит именно такой настрой, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов без проблем», – считает Рахимич.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК пройдет в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Рахимич Элвир
Комментарии (2)
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ALEX ML
1501659115
Первая задача - не пропустить, а вторая только победа
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Дядя Серёжа
1501665125
Эти, как их... Стропила затянуть, зубила закусить... И мать их етить.
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