Рахимич напомнил ЦСКА о собранности перед матчем с АЕКом

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейский клуб должен пройти АЕК в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече, которая прошла неделю назад в Афинах, столичные футболисты были сильнее – 2:0.

«В любой игре могут возникнуть проблемы, если не настроиться на матч на 100 процентов. Армейцы показали хорошую игру в Афинах и добились отличного результата.

Перед ответной встречей есть надежное преимущество, но любой соперник опасен и требует к себе максимально собранного отношения. Если ЦСКА проявит именно такой настрой, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов без проблем», – считает Рахимич.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК пройдет в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.