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    Рахимич напомнил ЦСКА о собранности перед матчем с АЕКом

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейский клуб должен пройти АЕК в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече, которая прошла неделю назад в Афинах, столичные футболисты были сильнее – 2:0.

    «В любой игре могут возникнуть проблемы, если не настроиться на матч на 100 процентов. Армейцы показали хорошую игру в Афинах и добились отличного результата.

    Перед ответной встречей есть надежное преимущество, но любой соперник опасен и требует к себе максимально собранного отношения. Если ЦСКА проявит именно такой настрой, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов без проблем», – считает Рахимич.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК пройдет в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    02.08.2017 07:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 12:12

      Эти, как их... Стропила затянуть, зубила закусить... И мать их етить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 августа 2017, 10:31

      Первая задача - не пропустить, а вторая только победа

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