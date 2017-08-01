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    Кирилл Погребняк получил перелом ноги

    В матче пятого тура ФНЛ «Спартак-2»«Балтика» (0:2) случилась тяжелая травма игрока гостей Кирилла Погребняка, который сломал ногу. Об этом после матча рассказал главный тренер балтийцев Игорь Черевченко.

    «Победа заслуженная. Что больше всего огорчает — травма Кирилла Погребняка, там сложный перелом. Победа закономерная, могли и больше забить. Кому не нравится наша игра, пусть специалисты некоторые посмотрят на свою игру, во что их команды играют», – заявил наставник.

    Калининградцы на данный момент делят первую строчку турнира с астраханским «Волгарем».

    Источник: «ВКонтакте»

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    01.08.2017 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 августа 2017, 11:59

      здоровья! Игорю Геннадьевичу успехов в Калининграде!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      sammi91 1 августа 2017, 21:36

      та всем похуй

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