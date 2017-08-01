Кирилл Погребняк получил перелом ноги

В матче пятого тура ФНЛ «Спартак-2» – «Балтика» (0:2) случилась тяжелая травма игрока гостей Кирилла Погребняка, который сломал ногу. Об этом после матча рассказал главный тренер балтийцев Игорь Черевченко.

«Победа заслуженная. Что больше всего огорчает — травма Кирилла Погребняка, там сложный перелом. Победа закономерная, могли и больше забить. Кому не нравится наша игра, пусть специалисты некоторые посмотрят на свою игру, во что их команды играют», – заявил наставник.

Калининградцы на данный момент делят первую строчку турнира с астраханским «Волгарем».