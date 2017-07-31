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  • Деменко: «Если «Краснодар» выйдет на матч со «Спартаком» тем же составом, что и с «Люнгбю», ему придется очень тяжело»

Деменко: «Если «Краснодар» выйдет на матч со «Спартаком» тем же составом, что и с «Люнгбю», ему придется очень тяжело»

31 июля 2017, 16:07
13

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче третьего тура РФПЛ между красно-белыми и «быками». По его мнению, стоит ожидать очень интересного поединка.

Встреча состоится сегодня, 31 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нас ожидает очень интересный матч, ведь обе команды всегда играют в зрелищный и открытый футбол. Все знают, что сегодня для Массимо Карреры очень важно выиграть.

«Быки» успеют восстановиться после матча в Лиге Европы. Но если мы увидим ту же команду, которая играла против «Люнгбю», то ей будет очень тяжело. Если «Краснодар» выйдет тем же составом, то «Спартак» выиграет. Если будут изменения и некоторые футболисты восстановятся после травм, то сыграют вничью. «Краснодар» не сможет обыграть «Спартак», максимум ничья», – сказал Деменко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Деменко Максим
Комментарии (13)
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Бугимен
1501507137
«Краснодар» — непростой соперник, начал очень хорошо. Но это не та команда, которую невозможно обыграть. «Краснодар» уже играл в Лиге Европы. Выступать на несколько фронтов всегда сложнее.Хочется, чтобы оправдались высокие ожидания. А именно качество матча. Мы увидим сегодня игру на пределе, самоотдача будет на самом высоком уровне. «Краснодар» будет стараться удержаться вверху турнирной таблицы, а «Спартак», наоборот, подняться. Считаю, что у красно-белых есть шансы, чтобы реабилитировать себя за начало чемпионата перед болельщиками. Те нереализованные моменты в прошлых матчах говорят о хорошем атакующем потенциале команды, главное — наладить реализацию. Предпочтение в матче отдаю спартаковцам. Сегодня!Фанаты «Спартака» устроят акцию в поддержку Пилипчука, у которого умерла дочь.
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СНА-17
1501507719
Что за чушь ? Краснодар в отличии от игры с Люнгбю, на игру со Спартаком выйдет предельно мотивирован. Датчан они хотели пешком обыграть и силы поберечь.
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neveldomha
1501507946
Желаю Спартаку стабильности. Еще одной ничьи.
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paracetamol
1501508179
Еще чего! Он зачем с данами вторым составом играл?
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insider_retro
1501508675
Ну не ахти какой предсказатель.... Пессимист, на ничью.... Ждём феерического зрелища, красивой игры от ворот до ворот с обилием опасных моментов и незабываемых голов!!... Победит сильнейший, тот, кому больше надо и кому подмигнёт спортивная фортуна!!!...
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Сибирь за Спартак
1501512347
Спартак — Краснодар. Факты статистики: Спартак выиграл десять домашних матчей чемпионата кряду; в пяти последних домашних матчах в Премьер-лиге Спартак выигрывал первый тайм и матч целиком; Спартак не пропускает дома три поединка чемпионата кряду;
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карасевщина
1501512400
а что должны выйти разве? деменке отбили кукушку совсем, тут три очка на кону
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turist82
1501514855
Смолов не играет сегодня... Травмирован что ли?
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DIDI 23
1501515006
Краснодар на классе...
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