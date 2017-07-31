Деменко: «Если «Краснодар» выйдет на матч со «Спартаком» тем же составом, что и с «Люнгбю», ему придется очень тяжело»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче третьего тура РФПЛ между красно-белыми и «быками». По его мнению, стоит ожидать очень интересного поединка.

Встреча состоится сегодня, 31 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нас ожидает очень интересный матч, ведь обе команды всегда играют в зрелищный и открытый футбол. Все знают, что сегодня для Массимо Карреры очень важно выиграть.

«Быки» успеют восстановиться после матча в Лиге Европы. Но если мы увидим ту же команду, которая играла против «Люнгбю», то ей будет очень тяжело. Если «Краснодар» выйдет тем же составом, то «Спартак» выиграет. Если будут изменения и некоторые футболисты восстановятся после травм, то сыграют вничью. «Краснодар» не сможет обыграть «Спартак», максимум ничья», – сказал Деменко.