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Зуев: «Я сейчас самый счастливый человек в мире»

30 июля 2017, 23:41
8

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился впечатлениями от своего первого гола в российской Премьер-лиге. Напомним, что забитый мяч 21-летнего форварда принес донской команде победу над «Амкаром» (1:0) в гостевом матче 3-го тура РФПЛ.

– Я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире. Все-таки это мой первый гол в Премьер-лиге, который я ждал очень долго. Много раз был рядом, но забить никак не получалось, а сегодня наконец прорвало.

– Как оцениваете матч?

– В первом тайме мы много атаковали, были моменты, но подвела реализации. Что касается меня, то я старался выглядеть активно, искал мяч, было несколько хороших моментов. Вторую половину начал хуже, поэтому тренер захотел меня поменять. В итоге получилась какая-то ирония судьбы. Хорик Байрамян никак не мог выйти на замену, а я забил за мгновение до своего ухода.

– Момент с голом вы реализовали довольно-таки уверенно.

– Решился на удар, получилось, что попал точно в угол. Там и вариантов других особо не было. Рад, что мой гол принес команде победу.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Зуев Александр
Комментарии (8)
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zico2205
1501448828
Давай становись бомбардиром!!!
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directorpg
1501463657
Поздравление!
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Дядя Серёжа
1501468259
Прорвало - это 15 голов для тебя в сезоне. Ну хет трик коням (это для примера).
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спанчес
1501470569
внатуре прорвало так прорвало красавела
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сапёр75
1501480691
смотри не роди
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Берёза В.
1501481840
герой дня
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Serjoga
1501513134
Хоть один сказал, что ударил и попал! А то все кричат, я знал, что забью, я целился именно туда, куда и полетел мяч! Главное, чтобы парнишка играл и "не поймал звезду"! И все у него будет хорошо!
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Таганский
1501578225
Тепер, Санек, осталось забивать как можно больше!!
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