Зуев: «Я сейчас самый счастливый человек в мире»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился впечатлениями от своего первого гола в российской Премьер-лиге. Напомним, что забитый мяч 21-летнего форварда принес донской команде победу над «Амкаром» (1:0) в гостевом матче 3-го тура РФПЛ.

– Я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире. Все-таки это мой первый гол в Премьер-лиге, который я ждал очень долго. Много раз был рядом, но забить никак не получалось, а сегодня наконец прорвало.

– Как оцениваете матч?

– В первом тайме мы много атаковали, были моменты, но подвела реализации. Что касается меня, то я старался выглядеть активно, искал мяч, было несколько хороших моментов. Вторую половину начал хуже, поэтому тренер захотел меня поменять. В итоге получилась какая-то ирония судьбы. Хорик Байрамян никак не мог выйти на замену, а я забил за мгновение до своего ухода.

– Момент с голом вы реализовали довольно-таки уверенно.

– Решился на удар, получилось, что попал точно в угол. Там и вариантов других особо не было. Рад, что мой гол принес команде победу.