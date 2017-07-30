Асхабадзе не верит, что Нойштедтер сможет усилить «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал возможное приобретение красно-белыми игрока турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

«Думаю, Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак». Если это трансфер на будущее, то здесь другой разговор. Возможно, в клубе в Романе видят футболиста на перспективу, хотя ему уже 29 лет. На сегодняшний день натурализованный немец вряд ли способен усилить оборону команды.

Хороший защитник «Спартаку» необходим, ведь красно-белым предстоит играть на несколько фронтов, а Сердар Таски, если верить прессе, может уехать в Турцию. Что касается наличия у Нойштедтера российского паспорта, то это палка о двух концах, ведь в следующем сезоне лимит на легионеров могут сильно смягчить. Если бы он сохранялся в нынешнем виде, то логическое объяснение трансферу Романа еще бы имелось», – сказал Асхабадзе RT.

Ранее «Бомбардир» писал, что Нойштедтер дал согласие на переход в стан красно-белых.