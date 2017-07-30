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  • Асхабадзе не верит, что Нойштедтер сможет усилить «Спартак»

Асхабадзе не верит, что Нойштедтер сможет усилить «Спартак»

30 июля 2017, 19:11
8

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал возможное приобретение красно-белыми игрока турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

«Думаю, Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак». Если это трансфер на будущее, то здесь другой разговор. Возможно, в клубе в Романе видят футболиста на перспективу, хотя ему уже 29 лет. На сегодняшний день натурализованный немец вряд ли способен усилить оборону команды.

Хороший защитник «Спартаку» необходим, ведь красно-белым предстоит играть на несколько фронтов, а Сердар Таски, если верить прессе, может уехать в Турцию. Что касается наличия у Нойштедтера российского паспорта, то это палка о двух концах, ведь в следующем сезоне лимит на легионеров могут сильно смягчить. Если бы он сохранялся в нынешнем виде, то логическое объяснение трансферу Романа еще бы имелось», – сказал Асхабадзе RT.

Ранее «Бомбардир» писал, что Нойштедтер дал согласие на переход в стан красно-белых.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман Асхабадзе Роман
Комментарии (8)
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ribavadim
1501431395
И не только он не верит...
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ribavadim
1501431514
В Кайрат-бы по старой памяти.
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Опорник84
1501433605
Вот его точно в Спартак не надо брать!
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Диктор
1501433994
И я не верю что это усиление.
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mialkov
1501439053
Очень странный трансфер... Но если к нему "приложил руку" Каррера, то значит он нужен...
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Tostao
1501441656
О, таксист и сутенёр проклюнулся! ))
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frizom
1501444045
Если Каррере нужен Нойштедтер то надо брать! И не водителю судить о необходимости и качестве усиления
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Pourport
1501495546
Нойштедтер?Кто и что в нем нашел расскажите?По своей игре,сойдет для второго дивизиона зона "Центр"
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