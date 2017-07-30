Рюдигер – о проявлениях расизма в свой адрес: «Вам не представить, через что я прошел»

Новоиспеченный футболист английского «Челси» Антонио Рюдигер осуждающе высказался в адрес тех людей, которые допускали расистские кричалки в его адрес, когда немец выступал за «Рому» в Серии А. По словам защитника, он тяжело переживает подобные инциденты.

«Мне хочется, чтобы в этом вопросе была справедливость. Люди, которые ведут себя таким неподобающим образом, должны быть наказаны. Их либо нельзя пускать на футбол, либо нужно жестко штрафовать.

Белым людям трудно представить, через что я прошел, как мне было неприятно. Часто говорят: «Не обращай внимания, будь спокоен». Но это трудно сделать! Легко так говорить, пока сам не стал жертвой расизма. Кто-то, возможно, спокойно относится к такому безобразию, но не я», – говорит Рюдигер.

Футболист выступал за итальянскую «Рому» с 2015 по 2017 годы.