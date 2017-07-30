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  • Рюдигер – о проявлениях расизма в свой адрес: «Вам не представить, через что я прошел»

Рюдигер – о проявлениях расизма в свой адрес: «Вам не представить, через что я прошел»

30 июля 2017, 15:51
13

Новоиспеченный футболист английского «Челси» Антонио Рюдигер осуждающе высказался в адрес тех людей, которые допускали расистские кричалки в его адрес, когда немец выступал за «Рому» в Серии А. По словам защитника, он тяжело переживает подобные инциденты.

«Мне хочется, чтобы в этом вопросе была справедливость. Люди, которые ведут себя таким неподобающим образом, должны быть наказаны. Их либо нельзя пускать на футбол, либо нужно жестко штрафовать.

Белым людям трудно представить, через что я прошел, как мне было неприятно. Часто говорят: «Не обращай внимания, будь спокоен». Но это трудно сделать! Легко так говорить, пока сам не стал жертвой расизма. Кто-то, возможно, спокойно относится к такому безобразию, но не я», – говорит Рюдигер.

Футболист выступал за итальянскую «Рому» с 2015 по 2017 годы.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Рома Рюдигер Антонио
Комментарии (13)
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Asbjorn
1501420623
пусть еще поплачет
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cska-62
1501424720
Какой ужас! Его пытали? Дистанционно? При помощи болезненного лазера? На матчах РФПЛ такие изощрённые оскорбления фанаты одних команд отправляют футболистам и фанатам других, что все расистские высказывания отдельных и невоспитанных особей - детский лепет! Просто стало очень модно именно чёрным на всё подряд обижаться и корчить из себя жертв. Помню, как Вагнер Лав, Думбия и Секу Алисе после забитых мячей у углового флага шутливо изображали из себя обезьян... И не было никаких проявлений расизма в их адрес, ибо такое поведение выбивает оружие из рук придурков, что делят людей по антропометрическим признакам. А вот искусственная обидчивость - чернозём для оскорблений!
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Pourport
1501425199
Деградация на лицо.При рождении ты не выбираешь цвет кожи,ровном счетом и место проживания! Стыдно за комменты ниже,за расизм надо БАН лепить.
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Nickey76
1501432822
назвать человека черным - расизм,наказание и кара Божия назвать белым - все нормально. кажется,здесь и начинается расизм.
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