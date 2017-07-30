Гвардиола рассказал о преимуществе «Манчестер Сити» при вратаре Эдерсоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил способность вратаря команды Эдерсона точно направлять мяч в атаку.

«Он отлично исполняет удары от ворот. Это особенно важно, когда соперник старается прессинговать. Я обратил внимание на Эдерсона, когда работал в «Баварии». Кода мы играли с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, он несколько раз проделывал такой ввод мяча, доставляя его в штрафную. В таких случаях офсайд не фиксируется», – заявил Гвардиола.

В минувшем сезоне Эдерсон в чемпионате Португалии в составе «Бенфики» провел 27 матчей, 18 из которых отстоял на ноль.