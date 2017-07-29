Силкин: «Динамо» предстоит очень тяжелый сезон»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче против «Ахмата» (0:2) в третьем туре РФПЛ.

«Для того, чтобы в футболе выигрывать, нужно создавать моменты и их реализовывать. При счете 0:0 у «Динамо» практически не было моментов. Были подходы, но вразумительных и опасных – нет. Нужно забивать голы, у команды это не получается. Проблема не только в нападающих, но и в средней линии, откуда должны выполнятся передачи. К сожалению, сегодня не получилось. «Ахмат» со своей стороны использовал первый момент и второй с пенальти. Опять же, игроки обороны «Динамо» впустили в свою штрафную нападающего, и потом ценой ошибки получился пенальти.

«Динамо» предстоит очень тяжелый сезон. Хотя у меня было почему-то такое предчувствие, что команда должна зацепиться за эту игру. Во всяком случае не проиграть. Не нужно делать скидку на то, что команда только вернулась из ФНЛ. Выходя на поле в Премьер-Лиге, раз ты вернулся, нужно соответствовать уровню: по игре, отдаче и отношению. Но, даже на ничью не наиграли сегодня. Конечно же, для болельщиков это поражение обидное и нежелательное. Может быть, таким образом команда со скрипом будет закаляться, стараться в дальнейшем набирать очки.

Тревожно конечно, что после трех туров всего одно очко. Нужно забыть, что было выиграно с большим отрывом первенство ФНЛ. Футболисты, выходя на футбольное поле, должны в едином порыве, как говорят, играть, отдаваться, выполнять установки тренера. Тогда будет все нормально. Где-то что-то не дорабатывается, поэтому пропускаются и не забиваются голы», — сказал специалист.

Силкин тренировал главную команду столичного клуба с апреля 2011 по августа 2012 года.