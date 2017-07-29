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  • Рейнгольд: «Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу? ЦСКА играл не в полную силу и не вспотел»

Рейнгольд: «Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу? ЦСКА играл не в полную силу и не вспотел»

29 июля 2017, 21:30
21

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о матче 3-го тура РФПЛ между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» (2:0).

По словам специалиста, хабаровский клуб, ставший в нынешнем сезоне дебютантом чемпионата России, не показывает игру, соответствующую уровню Премьер-лиги.

На данный момент хабаровчане с тремя поражениями в активе расположились на последнем месте в турнирной таблице.

«Вот посмотрел матч ЦСКА. Впечатление от игры? Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу? Для чего? Я нутром чувствовал, что ЦСКА играл не в полную силу. Обыграл на классе. У меня нет к армейцам претензий. Но СКА показал игру, которая не соответствует Премьер-лиге. Просто ничего. Пустота. Я не могу из такого матча делать вывод, что у ЦСКА все нормально. Москвичи никакой нагрузки не получили. Хотелось бы, чтобы кто-то уперся и показал мужскую игру, а не такую, как «СКА-Хабаровск».

Но я жду от ЦСКА не очков, о чем все говорят. Я жду игры. Все хотят видеть красивые комбинации, обводки, скорость и много ударов по воротам. Что мне, хвалить за победу? Победили, и что? Кого сегодня обыграл ЦСКА? Кто-нибудь из москвичей вообще вспотел? Они пешком ходили по полю. «СКА-Хабаровск» забил сам себе», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск Рейнгольд Валерий
Комментарии (21)
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APchelov
1501353706
Этому старому пора свою аналитическую программу на матч-тв открывать. С названием Крик Души Пенсионера. Неугомонный старикашка
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Tajik-za Zenit
1501353758
Забыли у рейнгольда спросит выходит им в премьер лигу или нет
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mihail200606
1501354560
Найдите уже другого ыксперда... Что значит зачем вышел? Выиграл 1ю лигу и вышел. По спортивному принципу. Можно подумать остальные команды рфпл фееричную игру только показывают... Больше половины болото...
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Nesterenko
1501379097
А почему ни слова о левом пенальти? Какой нахрен класс? Первый гол привоз СКА, а второй - это левый пенальти. Выиграли благодаря касякам игроков СКА и судье.
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Одинокий волк Маквейд
1501386178
Шапито, второе сегодня будет в Питере, наслаждайтесь честной игрой.
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Приус
1501386821
Хорошо иметь спарринг-партнера.
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СШГЭС
1501387189
СКА показал рабону, все, домашние заготовки закончились.
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sochi-2013
1501387301
И вообще РФПЛ надо поменять на МФПЛ + Зенит! Словосочетание футбольный эксперт, рядом с Валерий Рейнгольд, надо брать в "(кавычки)"
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Сибирь за Спартак
1501387788
Вот после таких игр мы и обделываемся в Европе.
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Svoysvoemubrat
1501388167
Футбольный эксперт это звание или диагноз? Кто присваивает его и за какие заслуги?
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