Рейнгольд: «Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу? ЦСКА играл не в полную силу и не вспотел»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о матче 3-го тура РФПЛ между ЦСКА и «СКА-Хабаровском» (2:0).

По словам специалиста, хабаровский клуб, ставший в нынешнем сезоне дебютантом чемпионата России, не показывает игру, соответствующую уровню Премьер-лиги.

На данный момент хабаровчане с тремя поражениями в активе расположились на последнем месте в турнирной таблице.

«Вот посмотрел матч ЦСКА. Впечатление от игры? Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу? Для чего? Я нутром чувствовал, что ЦСКА играл не в полную силу. Обыграл на классе. У меня нет к армейцам претензий. Но СКА показал игру, которая не соответствует Премьер-лиге. Просто ничего. Пустота. Я не могу из такого матча делать вывод, что у ЦСКА все нормально. Москвичи никакой нагрузки не получили. Хотелось бы, чтобы кто-то уперся и показал мужскую игру, а не такую, как «СКА-Хабаровск».

Но я жду от ЦСКА не очков, о чем все говорят. Я жду игры. Все хотят видеть красивые комбинации, обводки, скорость и много ударов по воротам. Что мне, хвалить за победу? Победили, и что? Кого сегодня обыграл ЦСКА? Кто-нибудь из москвичей вообще вспотел? Они пешком ходили по полю. «СКА-Хабаровск» забил сам себе», – сказал Рейнгольд.