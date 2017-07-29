Головин признался, что ЦСКА экономил силы во втором тайме матча против «СКА-Хабаровска»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 3-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0) заявил, что во второй половине данной игры московские армейцы экономили силы.

Отметим, что Головин забил один из голов, поразив ворота соперника в дебюте встречи.

«Мы всегда стараемся забить быстрый гол, потому что становится легче, хорошо, что получилось. Соперники хорошо оборонялись, но очень много сил тратили на прессинг. Понятно, что во втором тайме счет 2:0 нас устраивал, мы не так стремились забить, в некоторых моментах экономили силы на следующий матч. Плюс погода была тяжелая, и поэтому тоже экономили силы», – сказал Головин.