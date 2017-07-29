Марков: «Игроки «Зенита» были недовольны тренировочным процессом Луческу и его общением с ними»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, являющийся воспитанником «Зенита», рассказал, что в прошлом сезоне мог оказаться в петербургском клубе, а также поведал, что из разговора с игроками сине-бело-голубых узнал о разногласиях команды с экс-главным тренером Мирчей Лцческу.

– Еще недавно говорили, что к вам проявлял интерес ЦСКА, «Зенит» хотел вас вернуть. В каком состоянии сейчас все эти предложения?

– Да, было такое. Но это было зимой. Сейчас такого интереса уже нет, все-таки восемь месяцев лечился. С «Зенитом» были достаточно серьезные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде. Да и я сам хотел остаться в «Тосно». Мы как раз решали задачу по выходу в РФПЛ, и я понимал, что в ЦСКА и «Зените» я буду выходить в концовках на условные 10 минут. А в «Тосно» я получаю нормальную игровую практику, что в моем возрасте самое главное. Вообще не жалею, что остался в «Тосно».

– То есть с Луческу вы встречались лично?

– Да.

– И что он вам предлагал?

– Секрет.

– Удивились, что у него не получилось с «Зенитом»?

– Да, очень. Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил. Наверное, сказалось, что РФПЛ очень специфический чемпионат.

– Можно поподробнее, что именно игроков не устраивало в тренировках?

– Не-не-не, больше я вам ничего не скажу.

– А что тут такого? Он уже все равно ушел.

– Скажем так, у него было очень много разногласий с игроками на личностном уровне. Причем, не с одним, а с целой группой игроков.