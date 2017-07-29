Зидану не требуются новички в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что удовлетворен нынешним подбором игроков в команде. Как отметил экс-футболист, нынешний состав позволяет и в новом сезоне бороться за титулы.

«Реал» обладает отличным составом, я не стремлюсь к его изменению. В команде собраны футболисты, которые хотят достигать побед, это лучшие игроки. Прекрасно осознаем, что «Реал» ожидает тяжелый сезон. Каждый соперник будет стремиться нас обыграть», – заявил Зидан.

«Реал» 20-го августа в 1-м туре Примеры в гостях сыграет с «Депортиво».