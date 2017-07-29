Бубнов считает, что «СКА-Хабаровск» не сможет забить ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «СКА-Хабаровска» отобрать очки у ЦСКА в матче 3-го тура РФПЛ. Игра пройдет 29 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Встречаются команды разного уровня, очевиден фаворит и аутсайдер. СКА будет набирать очки преимущественно дома, тогда как в гостях им придется трудно. В матче с «Арсеналом» Хабаровск мне не понравился. Можно вспомнить о проблемах армейцев в обороне – москвичи много пропускают в РФПЛ, но в Лиге чемпионов им удалось сыграть на ноль.

Не думаю, что хабаровчанам удастся забить свой первый гол в РФПЛ. Не допускаю сенсации в этом матче еще и потому, что красно-синие потерпели поражение от «Локомотива» и будут настроены на победу со СКА. У СКА почти нет шансов даже на ничью», — заявил Бубнов.

«СКА-Хабаровск» после двух туров не имеет очков в активе.