Фарфан: «Тренировочный процесс в «Локомотиве» не сильно отличается от того, с чем сталкивался в Европе»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан отметил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с тренерским штабом команды. Футболист также не видит глобальной разницы в тренировочном процессе по сравнению со своим иностранным опытом.

«Отношения с главным тренером складываются великолепно. Как и со всеми его помощниками, персоналом. Когда я приходил в «Локомотив», мне сразу сказали, что Семин – легенда для клуба, и это чувствуется. Вместе с тем у него интересный и современный тренировочный процесс, со своими особенностями, но глобально не сильно отличается от того, с чем сталкивался в Германии или Голландии», – заявил Фарфан.

В нынешнем сезоне форвард провел два матча в чемпионате России, в которых забил один гол.