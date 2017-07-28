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Рахимов до сих пор должен Сычеву 10 тысяч за 12 забитых голов

28 июля 2017, 08:42
8

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев вспомнил историю, когда Рашид Рахимов пообещал доплатить футболисту из собственного кармана, если тот за сезон забьет больше 12 мячей. По словам форварда, долг так и не был выплачен.

– О какой сумме шла речь?

– Десять тысяч долларов.

– В тот год вы наколотили 13 мячей. Расплатился Рашид Маматкулович?

– Нет. Потом он «Амкар» тренировал, после матча в Перми столкнулись на стадионе. Я улыбнулся: «Маматкулыч, когда долг-то вернете? Время идет, счетчик пора включать…»

– Что Рахимов?

– Насупился: «Я перечислю деньги. На форму мальчишкам из школы «Локомотива» – «Да не вопрос». С тех пор тишина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Рахимов Рашид
Комментарии (8)
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сапёр75
1501221144
кто то всё ещё усы не сбрил,или бритву в школу цска переслал)
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Gullit 76
1501222366
Чем богаче тем жаднее,даже детям не переслал.
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ДСА
1501222901
Надо было брать расписку
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insider_retro
1501228273
Рашид кому должен - всем прощает!....
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Garrincha58
1501229215
а сейчас они Сычу ой как пригодятся ведь в Казанке платят наверное не в далларах
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Рулонъ Обоевъ
1501229608
Пусть Кокорину позвонит, тот сдачу из магазина отдаст, как раз 10 штукарей баксов наберётся....
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XaXatyn
1501234333
Надо было все юридически правильно оформлять)
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RJM555
1501250944
дима рекламируй себя че других то трогать........
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