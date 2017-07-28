Рахимов до сих пор должен Сычеву 10 тысяч за 12 забитых голов

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев вспомнил историю, когда Рашид Рахимов пообещал доплатить футболисту из собственного кармана, если тот за сезон забьет больше 12 мячей. По словам форварда, долг так и не был выплачен.
– О какой сумме шла речь?
– Десять тысяч долларов.
– В тот год вы наколотили 13 мячей. Расплатился Рашид Маматкулович?
– Нет. Потом он «Амкар» тренировал, после матча в Перми столкнулись на стадионе. Я улыбнулся: «Маматкулыч, когда долг-то вернете? Время идет, счетчик пора включать…»
– Что Рахимов?
– Насупился: «Я перечислю деньги. На форму мальчишкам из школы «Локомотива» – «Да не вопрос». С тех пор тишина.
Источник: «Спорт-Экспресс»