Гвардиола назвал цены на футболистов безумными

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал современные цены на футболистов на трансферном рынке настоящим безумием. При этом горожане хотели бы тратить денег меньше, но сейчас складывается рынок именно так.

«Современные цены на игроков растут слишком быстро, это настоящее безумие. Два-три года назад нельзя было даже представить себе, что за игрока будут платить 100 миллионов. А сейчас к этому все относятся как к норме.

Да, я бы хотел тратить меньше, но сейчас это реалии рынка. Много платит не только «Сити», а все клубы», – заявил Гвардиола.

В текущее трансферное окно состав «Манчестер Сити» пополнили Бенжамен Менди (57,5 миллиона евро), Кайл Уокер (51 миллион евро), Бернарду Силва (50 миллионов евро) и Эдерсон (40 миллионов евро).