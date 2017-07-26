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Гвардиола назвал цены на футболистов безумными

26 июля 2017, 09:18
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал современные цены на футболистов на трансферном рынке настоящим безумием. При этом горожане хотели бы тратить денег меньше, но сейчас складывается рынок именно так.

«Современные цены на игроков растут слишком быстро, это настоящее безумие. Два-три года назад нельзя было даже представить себе, что за игрока будут платить 100 миллионов. А сейчас к этому все относятся как к норме.

Да, я бы хотел тратить меньше, но сейчас это реалии рынка. Много платит не только «Сити», а все клубы», – заявил Гвардиола.

В текущее трансферное окно состав «Манчестер Сити» пополнили Бенжамен Менди (57,5 миллиона евро), Кайл Уокер (51 миллион евро), Бернарду Силва (50 миллионов евро) и Эдерсон (40 миллионов евро).

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Jenea83
1501050092
Что есть то есть. Трудно было себе представить пару лет назад что будут такие цены..
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XaXatyn
1501050794
Это конечно не совсем правильно , но куда теперь от этого деваться ! В основном и играю и выигрывают те команды которые могу тратить большие деньги на трансфер!
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Psih86
1501051021
Все видели в прошлом сезоне,что ты стоишь без 500 мил.затрат!!!
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dimon2602
1501052931
Вот поэтому нужно воспитывать своих футболистов!
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