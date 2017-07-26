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    Гвардиола назвал цены на футболистов безумными

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал современные цены на футболистов на трансферном рынке настоящим безумием. При этом горожане хотели бы тратить денег меньше, но сейчас складывается рынок именно так.

    «Современные цены на игроков растут слишком быстро, это настоящее безумие. Два-три года назад нельзя было даже представить себе, что за игрока будут платить 100 миллионов. А сейчас к этому все относятся как к норме.

    Да, я бы хотел тратить меньше, но сейчас это реалии рынка. Много платит не только «Сити», а все клубы», – заявил Гвардиола.

    В текущее трансферное окно состав «Манчестер Сити» пополнили Бенжамен Менди (57,5 миллиона евро), Кайл Уокер (51 миллион евро), Бернарду Силва (50 миллионов евро) и Эдерсон (40 миллионов евро).

    Источник: AS

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    26.07.2017 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 26 июля 2017, 10:08

      Вот поэтому нужно воспитывать своих футболистов!

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 26 июля 2017, 09:37

      Все видели в прошлом сезоне,что ты стоишь без 500 мил.затрат!!!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июля 2017, 09:33

      Это конечно не совсем правильно , но куда теперь от этого деваться ! В основном и играю и выигрывают те команды которые могу тратить большие деньги на трансфер!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 26 июля 2017, 09:21

      Что есть то есть. Трудно было себе представить пару лет назад что будут такие цены..

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