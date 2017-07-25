Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» рассматривает кандидатуру Инсинье на замену Неймару

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассматривается «Барселоной» в качестве потенциальной замены Неймару, который, судя по всему, все же продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации СМИ, бразильский форвард сине-гранатовых в ближайшие дни перейдет в парижский клуб за рекордную сумму в 222 миллиона евро.

    Напомним, в апреле Инсинье подписал новое соглашение с неаполитанцами до июля 2022 года. Также ранее сообщалось, что каталонцы хотят приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чей контракт с туринцами также истекает лишь через пять лет.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 июля 2017, 07:00

      Неравноценная замена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 25 июля 2017, 23:33

      По-моему, отлично бы вписался...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11