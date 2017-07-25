«Барселона» рассматривает кандидатуру Инсинье на замену Неймару

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассматривается «Барселоной» в качестве потенциальной замены Неймару, который, судя по всему, все же продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации СМИ, бразильский форвард сине-гранатовых в ближайшие дни перейдет в парижский клуб за рекордную сумму в 222 миллиона евро.

Напомним, в апреле Инсинье подписал новое соглашение с неаполитанцами до июля 2022 года. Также ранее сообщалось, что каталонцы хотят приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чей контракт с туринцами также истекает лишь через пять лет.