Источник: «Реал» хочет продать Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных намерено продать 29-летнего француза в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить игрока в сделку по переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.