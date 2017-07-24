Источник: «Реал» хочет продать Бензема

Бензема как форвард - очень посредственный игрок. В Реале почти 10 лет, а у меня, при его выходе на поле, нет уверенности что он забьет. Как игрок созидания - да, он в этом хорош, но разве должен быть созидателем форвард?
Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных намерено продать 29-летнего француза в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить игрока в сделку по переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.