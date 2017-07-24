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    Источник: «Реал» хочет продать Бензема

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных намерено продать 29-летнего француза в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить игрока в сделку по переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2017 22:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +46

      Валентий 25 июля 2017, 10:48

      Бензема как форвард - очень посредственный игрок. В Реале почти 10 лет, а у меня, при его выходе на поле, нет уверенности что он забьет. Как игрок созидания - да, он в этом хорош, но разве должен быть созидателем форвард?

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      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 25 июля 2017, 07:18

      Если его тоже продадут. тогда как минимум два нападающих нужны

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 25 июля 2017, 05:24

      урррррррррррррррррррааааааааа)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 00:16

      Может и пришла пора..только форварда тогда ещё бы надо помимо Мбаппе..

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      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 24 июля 2017, 23:45

      бензь уже не торт. хорошо поиграл в реале

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