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    Футболисты «Манчестер Сити» хотят, чтобы Насри покинул команду

    Футболисты «Манчестер Сити» настаивают на том, чтобы полузащитник Самир Насри покинул английский клуб. Причина – в плохих взаимоотношениях игрока с партнерами.

    Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы клубы из Италии и Китая.

    Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года.

    Прошлый сезон француз провел в аренде в «Севилье», где в рамках Примеры провел 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    24.07.2017 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 июля 2017, 08:23

      Кому и чем он там не угодил, интересно... Последние годы вообще по арендам скитается к тому же.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 21:56

      Фууу... Какие нетерпимые партнёры... Может не могут французу простить попытки Наполеона захватить Англию?... Интересно в каком виде они настаивают и кому предъявляют свои профсоюзные недовольства?...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2017, 21:34

      Онидавно уже перестал играть в футбол,пора в китай ехать

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 июля 2017, 21:29

      Действительно,чем же так Насри нагадил своим партнерам?))

      3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 июля 2017, 21:16

      Что же насри сделал такого что они не хотят его в команде видеть

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