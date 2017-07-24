Футболисты «Манчестер Сити» хотят, чтобы Насри покинул команду

Футболисты «Манчестер Сити» настаивают на том, чтобы полузащитник Самир Насри покинул английский клуб. Причина – в плохих взаимоотношениях игрока с партнерами.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы клубы из Италии и Китая.

Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года.

Прошлый сезон француз провел в аренде в «Севилье», где в рамках Примеры провел 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.