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    Фото Пике с Неймаром вызвало недоумение у агентов бразильца

    Представители нападающего «Барселоны» Неймара остались крайне удивлены сегодняшним постом защитника каталонцев Жерара Пике на своей странице в твиттере.

    Испанец опубликовал совместное фото с бразильцем, подписав его: «Он остается».

    Агенты 25-летнего игрока считают, что данный поступок некорректен по отношению к «ПСЖ», с которым в данный момент ведутся переговоры.

    Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за Неймара 222 миллиона евро, а сделка при этом близка к завершению.

    Источник: ESPN

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    24.07.2017 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 22:46

      Пике просто пошутил, а Неймар пусть валит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 24 июля 2017, 19:00

      Пике есть Пике - любимец Каталонии и враг всех испанцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июля 2017, 18:00

      вот овцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июля 2017, 16:05

      Це ж Пике сказал . А что агенты то забеспокоились ? Не все видимо "lege artes" !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июля 2017, 15:41

      Жерар любит троллить общественность .

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 июля 2017, 15:13

      Понятно, что не понятно....И сколько этот спектакль будет продолжаться?!

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 25 июля 2017, 09:07

      Аlex88 - ты дятел!!!!

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