Фото Пике с Неймаром вызвало недоумение у агентов бразильца

Представители нападающего «Барселоны» Неймара остались крайне удивлены сегодняшним постом защитника каталонцев Жерара Пике на своей странице в твиттере.

Испанец опубликовал совместное фото с бразильцем, подписав его: «Он остается».

Агенты 25-летнего игрока считают, что данный поступок некорректен по отношению к «ПСЖ», с которым в данный момент ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за Неймара 222 миллиона евро, а сделка при этом близка к завершению.